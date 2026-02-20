El intendente que podría quedarse con todos los concejales

Su equipo está trabajando para que sea el intendente más votado del país . Si obtiene más del 65% de los votos en las elecciones de este domingo 22 de febrero, y el segundo frente menos del 10%, Esteban Allasino , el jefe comunal de Luján de Cuyo, conseguirá las 6 bancas de concejales en juego . De esta manera, y al haber ingresado recientemente al Frente Cambia Mendoza, tendrá un Concejo Deliberante compuesto en su totalidad por oficialistas.

En Luján de Cuyo saben de esta posibilidad. Alientan a que la ciudadanía vaya a votar, porque con el sistema de votos D'Hondt mientras obtengan un porcentaje mayor de votos sobre un total más abultado, los resultados serán muy beneficiosos.

El segundo frente más apoyado sería Fuerza Justicialista (el peronismo va dividido porque los intendentes y el kirchnerismo se fraccionaron y van en distintas listas) pero el oficialismo cree que no le alcanzará para meter a un edil. En cambio, desde el peronismo se ilusionan con que sí.

El sistema o método D'Hondt es un método de promedio mayor para asignar escaños en los sistemas de representación proporcional por listas electorales. Los métodos de promedio mayor dividen mediante sucesivos divisores los totales de los votos obtenidos por los distintos partidos, dando secuencias de cocientes decrecientes para cada partido y asignando los escaños a los promedios más altos.

El panorama político de Luján de Cuyo cambió recientemente. Allasino, el único intendente del PRO, que es opositor en la provincia se unió al Frente Cambia Mendoza, es decir al oficialismo provincial. Hizo una alianza con el gobernador Alfredo Cornejo, con el que se presentará a las elecciones y como el Gobierno provincial está aliado con el presidente Javier Milei, también irá con La Libertad Avanza.

Es decir que para votar este domingo a los concejales que están con Allasino hay que marcar en la boleta única al frente La Libertad Avanza más Cambia Mendoza. Los ediles que ingresen al Concejo Deliberante lo harán en abril y se sumarán a los restantes 6 que les quedan menos de 2 años de mandatos.

image

Estos concejales que deben continuar hasta el 2027 son Andrés Sconfienza que es el presidente del Concejo Deliberante; Cecilia Soulé; Rolando Baldasso y Gabriela Della Blanca (los cuatro exLa Unión Mendocina, es decir de Allasino puro) más Laura Gómez de Cambia Mendoza y Adrián Devia del mismo Frente. Ahora, los 6 serán La Libertad Avanza más Cambia Mendoza.

Si Allasino obtiene las 6 bancas en juego este año, desde abril gobernará con 12 concejales afines, o sea con la totalidad de cuerpo deliberativo.

Qué dicen los números que favorecen a Esteban Allasino

La consultora Reale Dalla Torre, que trabaja generalmente realizando mediciones para el Gobierno provincial, hizo un relevamiento entre el 27 de enero y el 5 de febrero sobre 1.362 casos enfocado en los departamentos de Luján, Maipú y San Rafael.

Este estudio anticipó que en Luján la alianza de La Libertad Avanza con Cambia Mendoza y el PRO tiene una intención de voto de 55,6%, Fuerza Justicialista Luján de Cuyo el 7,6%, el Frente Libertario Demócrata 6%, el Frente Patria 4,4%, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores 4,4%, el Frente Verde 3,8%, Protectora Fuerza Política 1,6%. Asimismo, hay una cifra de indecisos que ronda el 14,8%.

La proyección sobre votos afirmativos le da un 60,3% a la alianza oficialista, contra un 10,9% a Fuerza Justicialista Luján de Cuyo.

proyección de votos Luján de Cuyo

La estrategia del intendente y el reconocimiento a Cornejo

Desde el entorno de Esteban Allasino creen que sino se hubiera aliado con el Gobierno provincial probablemente ganaría las elecciones con menos cantidad de votos, por lo tanto, con la posibilidad de meter menos concejales porque el electorado se habría dividido.

Pero además, la inversión en Luján de Cuyo por parte del Ejecutuvi provincial es una situación que reconocen en el municipio. Sin esos recursos, la campaña habría sido diferente.

Por ejemplo, se edificará un puente de la ruta 15, al lado del que está actualmente construido y una tercera trocha del Acceso Sur - hasta Azcuénaga-. Se trata de obras que ya fueron trazadas mucho antes de las elecciones- desde el comienzo de gestión tanto de Cornejo como de Allasino- pero que toman relevancia en este contexto.

El esperado hospital de Luján arrancó su primera etapa desde el 1 de febrero con turnos programados en especialidades como pediatría, neumología pediátrica, medicina familiar, clínica médica, ginecología, cardiología, urología, traumatología y otras especialidades médicas.

La Ruta 82 es hoy un camino completamente distinto al que era hace unos años, aunque favorece a la gente de distintos lados de la provincia, los arreglos están en el departamento de Luján. La obra vial que duró más de cinco años y generó grandes complicaciones durante su construcción, en la actualidad ha mejorado la movilidad hacia y desde Luján de Cuyo, y ha transformado el paisaje que acompaña cada tramo.

Natalio Mema, Alfredo Cornejo, Esteban Allasino y Marité Baduí. Esteban Allasino, uno de los intendentes que encabeza la campaña para las elecciones municipales. Prensa Gobierno

Dónde se votan concejales este domingo

Este domingo 22 de febrero de 2026 se realizarán las elecciones de concejales en los municipios de La Paz, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa y San Rafael.

En el departamento sureño, además, se eligen también convencionales municipales, que son quienes armarán la carta orgánica de la comuna.

La herramienta electoral que se usará es la boleta única papel, en la que se debe marcar la opción que se va a votar con una lapicera.