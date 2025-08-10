Se supo cuántos extranjeros podrán votar en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó el padrón definitivo para las elecciones legislativas y se conocieron los detalles.

Los bonaerenses ya pueden consultar el padrón para las elecciones de septiembre. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio a conocer el padrón definitivo para las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre, en las que más de 14 millones de personas están habilitadas para elegir legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.

Según los datos oficiales, el padrón incluye a 13.361.359 ciudadanos argentinos, de los cuales 6.795.909 son mujeres, 6.564.739 son varones y 711 son personas no binarias. A este número se suman 1.015.232 extranjeros con derecho a voto, conformado por 532.339 hombres, 482.892 mujeres y 1 persona no binaria, representando el 6,75% del total del padrón.

Por otro lado, se supo que las colectividades más numerosas en el electorado extranjero son las de Paraguay, Bolivia, Perú y Uruguay, seguidas por Chile y Venezuela.

Cómo pueden votar los extranjeros en las elecciones bonaerenses Los votantes deben ser mayores de 16 años.

Contar con el último DNI.

Tener domicilio en territorio bonaerense

Estar inscriptos en el Registro Especial de Electores Extranjeros.

Estar inscriptos en el padrón electoral.

El voto es obligatorio para quienes tienen entre 18 y 70 años, mientras que para los menores de 18 y mayores de 70 es opcional. En el caso de los extranjeros, también es obligatorio para aquellos mayores de 18 años con al menos dos años de residencia inmediata en la provincia, siempre que estén inscriptos en el Registro Especial de Electores Extranjeros.