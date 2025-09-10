Luego de la derrota electoral y en medio de la tensión política, Javier Milei reaparecerá en cadena nacional

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 el presidente Javier Milei hablará en Cadena Nacional para presentar el Presupuesto 2026, la hoja de ruta económica que marcará las metas de déficit, gasto e inversión del próximo año.

Según supo MDZ, el Gobierno enviará ese mismo día el proyecto al Congreso de la Nación, cumpliendo con los plazos formales pese a las sospechas de la oposición que advertía posibles demoras. Desde la Casa Rosada aseguran que el texto "ya está prácticamente listo" y que responde a los mismos principios que los intentos anteriores: equilibrio fiscal, austeridad en el gasto y continuidad del denominado "plan motosierra".

"Si quieren aumentar partidas, que digan de dónde recortan. De otra forma, no habrá cambios", advirtió un funcionario cercano a la mesa chica presidencial en declaraciones citadas por MDZ, anticipando el tono áspero que tendrá el debate parlamentario.

El Ejecutivo no tiene previsto que los principales referentes del Ministerio de Economía defiendan el proyecto en el recinto, aunque no se descarta que técnicos de la cartera deban asistir a las comisiones para responder dudas. En la Cámara de Diputados, la oposición evalúa forzar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, a sesionar todas las semanas hasta fin del período ordinario.