Lisandro Catalán defendió la reunión con los gobernadores y aseguró que "se trata de la suerte de los argentinos"

El ministro del Interior, Lisandro Catalán , defendió la creación de la Mesa Política Federal como un canal de diálogo directo con los gobernadores y afirmó que el Gobierno no actúa con una lógica electoral, sino con el objetivo de “hacer lo que hay que hacer en la Argentina de una vez por todas”.

“La idea de la Mesa Federal es estrechar el diálogo con los gobernadores , fundamentalmente, con los que tenemos puntos de contactos en la visión de país”, señaló Catalán , en una entrevista radial, tras el primer encuentro de este nuevo espacio institucional.

El funcionario remarcó que la estrategia oficial es hablar con franqueza con los mandatarios provinciales. “La estrategia es hablar frontalmente con los gobernadores, llamar a las cosas por su nombre. Creemos que acá no se va la suerte del Gobierno, sino que va la suerte de los argentinos”, sostuvo.

Catalán insistió en que el rumbo de la gestión no está definido por el calendario electoral. “No vinimos acá para ver qué hacemos para ganar la próxima elección. El Presidente fue electo y eligió a su equipo de gobierno para hacer lo que hay que hacer en la Argentina de una vez por todas, después de décadas”, subrayó.

El ministro destacó los avances económicos logrados por el equipo de Luis Caputo y vinculó esas medidas con la decisión política de Javier Milei. “La decisión política del Presidente Milei y la expertise económica del equipo económico ordenaron la macroeconomía como requisito indispensable para liberar las fuerzas productivas de la Argentina y generar las condiciones propicias para la inversión”, planteó.

En ese sentido, Catalán consideró que el respaldo social se sostendrá en los próximos meses. “Nosotros creemos que la mayoría de los argentinos nos van a acompañar porque la gente percibe que vinimos a hacer las cosas bien”, afirmó.

Finalmente, puso como ejemplo los indicadores de inflación y el equilibrio de las cuentas públicas. “Se hizo un gran esfuerzo y los resultados están a la vista. Tenemos cuatro meses seguidos con inflación menor del 2% mensual cuando teníamos la inflación del 1,5% diario, pudimos salir del cepo, tenemos equilibrio fiscal, volvió el crédito en la Argentina, antes teníamos el sistema financiero al servicio del financiamiento del sector público”, enumeró.

La reunión de la Mesa Política Federal se realizó este jueves en Casa Rosada y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Catalán y Luis Caputo; y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).