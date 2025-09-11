Escrutinio definitivo: La Libertad Avanza podría arrebatarle a Axel Kicillof el quórum en el Senado

El conteo provisorio en la Séptima Sección Electoral , dejó a La Libertad Avanza a menos de cinco décimas de una de las tres bancas del Senado que, a priori, fueron a Fuerza Patria . Por esto, las expectativas de los libertarios de revertir el resultado en el escrutinio definitivo y aguarle un poco el festejo a Axel Kicillof son altas.

Si bien el resultado electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires dejó a La Libertad Avanza con un sabor amargo, los armadores libertarios afirman que en el recuento definitivo podrían recuperar votos y ganar un legislador en la Séptima Sección Electoral .

El recuento provisorio dio ganador al peronismo por poco más de 5 puntos, estableciendo que Fuerza Patria se llevó el 38,23% de los sufragios contra el 32,84% obtenido por La Libertad Avanza , lo que posibilitó que el peronismo se lleve las 3 bancas del Senado bonaerense y tenga en el recambio legislativo de diciembre, un bonus track que le permitiría con 24 legisladores en el bloque darle a Axel Kicillof quórum propio, sin depender de "aliados" en la Cámara Alta provincial.

Para la Libertad Avanza las actas entregadas por sus fiscales da que en la Séptima Sección pasaron el piso del 33,33% necesario para llevarse una de las bancas del Senado en disputa. La diferencia que cuestionan es de 752 votos, algo menos del 0,5% de los números arrojados en el conteo del domingo.

Fuentes del armado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires consultadas por MDZ no descartaron que la diferencia entre sus actas y las cargadas en el centro de cómputos sea por un "error humano". "No descartamos errores en la carga de datos. En nuestras actas de escrutinio nos da que pasamos el piso y estamos seguros que en el escrutinio definitivo vamos a encontrar los votos que faltan", afirmó la fuente consultada, agregando: "De ser necesario vamos a pedir que se abran las urnas de los 8 municipios".

A todo esto, en declaraciones al portal Séptima Sección, Alejandro Speroni, encabezó la lista de senadores de La Libertad Avanza afirmó: "La estamos peleando, el margen de diferencia es menor al 0,5% y pueden existir errores en las actas".

"Vamos a revisar todas las actas de escrutinio, ya que ahí podría encontrarse la diferencia necesaria para acceder a la banca. No consideramos que hayamos perdido la representación de la minoría en la Séptima Sección. Estamos detectando algunas irregularidades", concluyó el candidato libertario que renunció a su cargo en la Subsecretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía de la Nación para dedicarse tiempo completo a la campaña.

¿Cuándo empieza el escrutinio definitivo?

La Junta Electoral bonaerense comunicó que el escrutinio definitivo se llevará adelante a partir del sábado 13 de septiembre, desde las 8 en el pasaje Dardo Rocha de la Ciudad de La Plata.

El máximo tribunal electoral de la provincia de Buenos Aires estableció que cada agrupación política podrá acreditar hasta cincuenta fiscales por sector, uno por cada mesa de fiscalización, además de cuatro auxiliares y dos apoderados, para participar del escrutinio definitivo.

Para facilitar el trabajo del personal de la Junta Electoral provincial y los fiscales partidarios, dividirán el hall del pasaje Dardo Rocha platense en dos sectores contiguos de funcionamiento simultáneo. El ingreso al recinto será únicamente con credencial visible y documento nacional de identidad, bajo apercibimiento de ser retirados si no cumplen con las exigencias.

El sábado, según lo establecido por la Junta Electoral, el escrutinio definitivo arranca en el sector 1 con la Octava Sección Electoral, la región Capital; y en simultaneo en el sector 2 controlaran las actas y los votos de la Primera Sección Electoral comenzando con el distrito de Campana.

El operativo para el escrutinio definitivo demandará 10 días corridos. En tanto el recuento definitivo de las mesas de extranjeros se llevará a cabo en las instalaciones del Hipódromo platense.

Resolución de la Junta Electoral bonaerense

Comuncado oficial del escrutinio definitivo

