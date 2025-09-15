Cómo estará el tiempo en Buenos Aires en la semana previa a la llegada de la primavera

Una semana cálida y agradable, más allá de algunas lluvias, se espera para este semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, cuando faltan sólo unos días para el inicio de la primavera , las temperaturas máximas estarán por encima de los 20 grados y hasta llegarán a rozar los 25, mientras que las mínimas superarán ampliamente los 10 grados.

De todas maneras, se esperan algunos chaparrones en el inicio de la semana, pero serían aislados, por lo que serán jornadas para disfrutar con actividades al aire libre.

Para este lunes se prevé cielo parcialmente a algo nublado con algunas lluvias, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 13 a los 21 grados.

En tanto, para el martes se anuncia cielo algo nublado, vientos del noreste rotando al este y los termómetros se ubicarán entre los 12 y los 21 grados, por lo que será el día más fresco de toda la semana.

Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del noreste cambiando al este, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 24, en lo que será una de las jornadas más cálidas de la semana.

Para el jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 16 a los 24 grados, por lo que será el día más “caluroso” de toda la semana.

Además, para el viernes se anuncia cielo nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 17 y los 23 grados.

Por su parte, el sábado se espera cielo nublado y vientos del este rotando al sudeste, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 21.

El domingo se inicia la primavera y se aguarda un cielo mayormente nublado con vientos del sur y marcas que oscilarán entre los 14 y 20 grados.