Tras un sábado ventoso: así estará el tiempo este domingo en Mendoza

Continúan las temperaturas primaverales en Mendoza. La máxima llegará a los 21°.

Luego de un sábado marcado por viento Zonda y luego viento sur, Mendoza tendrá este domingo 14 de septiembre un día mucho más tranquilo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se presentará mayormente soleado y las temperaturas se mantendrán dentro de un rango primaveral: la mínima será de 11° y la máxima de 21°.

No hay alertas meteorológicas vigentes y el ambiente será agradable tanto en el llano como en la cordillera.

Lunes soleado y con temperatura agradable en Mendoza, ideal para disfrutar al aire libre. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La semana iniciará con estabilidad y ascenso de la temperatura, llegando a 26° el martes antes de un leve descenso hacia el miércoles. ALF PONCE MERCADO/MDZ

El pronóstico extendido para Mendoza La semana arrancará el lunes 15 con tiempo estable y cielo mayormente despejado; las temperaturas irán de 9° de mínima a 23° de máxima. El martes 16 se notará un ascenso térmico importante: el termómetro llegará a 26°, con mínima de 11°, configurando una de las jornadas más cálidas del mes.

Hacia el miércoles 17 habrá un leve descenso, acompañado de nubosidad parcial y valores que oscilarán entre 12° y 23°. Ya el jueves 18 mantendrá condiciones similares, con nubosidad variable y temperaturas que rondarán entre 16° y 23°.