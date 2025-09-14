Tras un sábado ventoso: así estará el tiempo este domingo en Mendoza
Continúan las temperaturas primaverales en Mendoza. La máxima llegará a los 21°.
Luego de un sábado marcado por viento Zonda y luego viento sur, Mendoza tendrá este domingo 14 de septiembre un día mucho más tranquilo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se presentará mayormente soleado y las temperaturas se mantendrán dentro de un rango primaveral: la mínima será de 11° y la máxima de 21°.
No hay alertas meteorológicas vigentes y el ambiente será agradable tanto en el llano como en la cordillera.
El pronóstico extendido para Mendoza
La semana arrancará el lunes 15 con tiempo estable y cielo mayormente despejado; las temperaturas irán de 9° de mínima a 23° de máxima. El martes 16 se notará un ascenso térmico importante: el termómetro llegará a 26°, con mínima de 11°, configurando una de las jornadas más cálidas del mes.
Hacia el miércoles 17 habrá un leve descenso, acompañado de nubosidad parcial y valores que oscilarán entre 12° y 23°. Ya el jueves 18 mantendrá condiciones similares, con nubosidad variable y temperaturas que rondarán entre 16° y 23°.
El viernes 19 volverá a mostrar un repunte, con mínima de 16° y máxima de 24°, bajo un cielo parcialmente nublado.