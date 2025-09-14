Una semana con ascenso de temperatura pero heladas en algunas zonas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas informó temperaturas bajo cero en algunas zonas. Cómo estará el tiempo en la semana.

Habrá aumento de la temperatura pero heladas en algunos sectores esta semana.

El tiempo en la provincia de Mendoza comenzará a mejorar lentamente, aunque para este lunes se esperan temperaturas bajo cero en algunas zonas. Además, las alertas por tormentas no se detienen para el resto de los días, lo que indica una inestabilidad.

Para este lunes, el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que habrá poca nubosidad, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. En cordillera se mantiene la tendencia de la poca nubosidad.

Sin embargo, señaló que tras el Zonda que azotó el fin de semana, habrá sitios en los que las temperaturas estarán por debajo de los 0°C.

Las zonas más frías de la provincia estarán en el Valle de Uco, encabezadas por Colonia las Rosas con una mínima de -2.5°C, Tunuyán con -2.2° y Vista Flores con -2°C. Luego seguirán otras en la zona sur como General Alvear (oscilando entre -1°C y 1°C), San Rafael (entre -1.5°C y 1.5°C). En el este hará frío en Santa Rosa y Los Campamentos con 2°C, Junín con 4°C y Medrano con 5°C.

Sin embargo, la máxima para la provincia será de 25°C, mientras que la mínima de 8°C.