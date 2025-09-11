Axel Kicillof celebró la victoria y cruzó a Javier Milei: "Todavía no escuchó el rechazo de las urnas"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , volvió al ruedo tras la victoria en las elecciones legislativas provinciales con actividades en la Quinta sección electoral. Además de sacar pecho por el triunfo, volvió a pedir que Javier Milei lo llame y apostó al “desafío” de volver a ganar en octubre.

“Este domingo las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime y basta al que le saca a los jubilados”, celebró el mandatario tres días después de los comicios desde Ranchos, donde inauguró la Casa de la Provincia y firmó convenios para la construcción de 35 nuevas viviendas.

Y reflexionó: “Sabiendo que estamos transitando una etapa tan compleja, en esa circunstancia y pasados pocos días, hicimos un llamamiento a que nos invitaran a juntarnos”, en referencia a la unidad peronista que lograron bajo el sello Fuerza Patria.

“Aviso también, porque veía que el gobierno nacional dijo que va a redoblar los errores, nosotros acabamos de ganar por paliza pero no nos agrandamos. El mensaje de las urnas es que sigamos trabajando y acompañando a un pueblo que por más alegría que tengamos, está sufriendo las políticas nacionales. Si no modifica sus políticas, el pueblo no va a modificar sus votos”, sostuvo.

La gira de Axel Kicillof por la Quinta Sección

Más tarde la gira siguió por Pila, donde Kicillof encabezó el acto de inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) con el intendente Sebastián Walker. Allí, cuestionó a Milei por haber vetado las leyes de financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan.

En esa línea, lo contrastó con su gestión, que en paralelo inaugura “este centro que ayudará también a descomprimir la atención del hospital local”, señaló Kicillof en referencia al nuevo CAPS “Héroes de la Pandemia”.

Además, hizo entrega al municipio de la cesión de la laguna Camarón Grande/Cacique, una de las reservas de agua más grandes de la región, al tiempo que, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, firmó un convenio para la construcción de un nuevo Centro Universitario en el marco del Programa Puentes.

Asimismo, se suscribió un acuerdo para el llamado a licitación para la construcción de un microestadio municipal; y, mediante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se destinó una inversión de 192 millones de pesos para la ejecución del Club Social y Deportivo de Pila.

En otra de sus paradas, por General Paz, Kicillof sostuvo que “el domingo el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, que no al maltrato a las personas con discapacidad, que no a la represión a los jubilados y que no al desfinanciamiento de la educación y la salud”.

Y cerró afirmando que Milei “todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas”.