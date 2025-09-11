Escándalo en Brandsen: el intendente terminó a las piñas con un concejal que responde a Kicillof

Hace un par de meses, el bloque de concejales peronistas de Brandsen , provincia de Buenos Aires, vivió una fuerte fractura interna cuando La Cámpora decidió expulsar a un edil que responde directamente al gobernador Axel Kicillof .

Se trata de Lucas Bronicardi, integrante del MDF, el espacio político que acompaña al mandatario bonaerense, quien el pasado fin de semana se transformó en el principal referente de la oposición a Javier Milei tras la victoria electoral en su territorio.

Este jueves, se vivió un episodio cargado de tensión. Lucas Bronicardi estaba descargando mercadería en el local partidario, proveniente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que conduce Andrés "Cuervo" Larroque.

En ese momento irrumpió el intendente, perteneciente a La Cámpora, Fernando Raitelli , generando una acción por demás polémica. Según testigos del hecho, el jefe comunal le propició golpes de puño al edil opositor, dejando en claro la feroz interna que sacude a la comuna.

Antes del vergonzoso episodio, Fernando Raitelli envió a una empleada de prensa para registrar la escena con fotos y videos.

El gesto fue interpretado como una maniobra para exponer públicamente al concejal y terminó generando un verdadero escándalo político en el distrito. La reacción no se hizo esperar y, tras la difusión de las imágenes, la relación entre La Cámpora y kicillofismo se rompió de manera irreversible.