En medio de un lodazal, Axel Kicillof lanzo su movimiento llamando a la unidad del peronismo

Los militantes se la vieron complicada para no pegar una patinada en el barro. El lodazal formado en el gingantezco predio que tiene UPCN en el barrio platense de Los Hornos, es solo comparable con el “resbaladizo barro” de la pelea por el poder en la interna del PJ bonaerense del gobernador con Cristina y La Cámpora.

Si bien Axel Kicillof en su discurso dejo frases llamando a la unidad del peronismo y remarcando que el enemigo es el presidente de la Nación, Javier Milei. El gobernador salió con los tapones de frente a marcarle la cancha a sus rivales en la interna peronista, especialmente a La Cámpora al decir que “ La discusión no es por un lugar en la lista, la discusión es por un lugar en la historia “, señalando que “en septiembre tenemos que ser la barrera 'para que la motosierra de Milei no cruce la General Paz', diciéndoles a todos que en la provincia de Buenos Aires no pasa la motosierra”.