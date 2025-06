Axel Kicillof lanzó su movimiento político y pidió por la unidad del peronismo: "Formar un gran frente"

Kicillof apuntó contra “quienes dicen que está funcionando el plan de Milei”. “Dicen que Milei está ordenando la macroeconomía. Esto no es un modelo novedoso y original, no es liberal libertario ni anarcocapitalista. El modelo de Milei es la continuidad de Martínez de Hoz y Cavallo, es la continuidad de las políticas de Macri y es un modelo que consiste en unos pocos instrumentos: planchar el dólar, reprimir los salarios y jubilaciones, destruir la inversión publicar, aplicar tarifazos, abrir la economía y desregular los mercados. La baja de la inflación tiene dos explicaciones: dólar planchado y salario destrozado”, disparó. Mientras decía eso los militantes gritaban: “Milei basura, vos sos la dictadura”.

El gobernador hizo hincapié en la situación de la industria y la recesión: “Las ventas cayeron entre un 10 a 12%. Si se rompe el mercado interno y no hay forma de vender, entonces se desmorona la producción y la inversión. A pesar de que lo escondan, todos sabemos la crisis que hay en la industria. Hay cierres y suspensiones. Vamos a estar al lado de los trabajadores que luchan, vamos a acompañarlos para cuidar cada fuente de trabajo. Estamos perdiendo 152 mil puestos de trabajo registrados”.

Axel Kicillof saludó a la miliancia junto a Verónica Magario.jpeg

Según el dirigente peronista, “Milei le declaró la guerra a la industria nacional y le declaró la guerra al pueblo que labura”. En ese fragmento de su discurso, hizo un llamativo elogio al presidente estadounidense Donald Trump por su postura proteccionista: “Estaría bueno que en lugar de andar lamiéndole la bota, escuchara lo que hace cuando defiende el trabajo. No estoy felicitando a Trump, estoy diciendo que lo de que Estados Unidos sea grande de nuevo y primero Estados Unidos es para los gringos, no para Milei. Nosotros tenemos que hacer grande a la Argentina con su industria, con su ciencia, con su cultura”.

A su vez, dijo que “la motosierra no era para la casta”. “El 81% del recorte fue para los jubilados, obra pública, tarifas, universidades, en la cultura y para las provincias. La motosierra era para el pueblo. La casta festeja, la casta brinda y lo aplaude a Milei, mientras el pueblo sufre”, sostuvo.

Mientras el cántico era “Axel presidente”, Kicillof agregaba: “Es mentira que no hay plata, para la timba y para los bonos siempre hay plata. No es ajuste, es transferencia. Le sacan al pueblo para darle a la timba y a las corporaciones. Es un cambio de mano, es dependencia y es saqueo. Nunca pierdan de vista, no hay democracia con hambre, no hay desarrollo con pobreza y mucho menos justicia con inequidad, por eso no lo quería Milei al Papa y por eso nosotros lo extrañamos tanto”.

A su vez, reiteró los reclamos de la Provincia de Buenos Aires en materia de la repartición federal que hace el Ejecutivo nacional: “Es un gobierno profundamente antifederal, centralista y unitario. Y ya cansa. La provincia de Buenos Aires, en comparación con cualquier provincia, es la que menos gasto púbico tiene por habitante. Es la que menos trabajadores del Estado tiene por habitante, junto con Córdoba”.

“La Provincia aporta el 40% de toda la recaudación nacional y recibe solamente el 7%. Nuestra provincia siempre estuvo de acuerdo con aportar y distribuir solidariamente con todas las provincias, pero de lo que se recauda acá el 70% va para el Gobierno nacional y luego no hay obras, remedios ni fondos para cuando hay una calamidad climática. Me pregunto como se llama eso, se llama robo y estafa. Milei tiene que devolverle a nuestra provincia los fondos que le sacó a los docentes, a los jubilados, para la seguridad, para la salud”, completó.

También se acordó del reclamo salarial que impulsan los trabajadores del Hospital Garrahan, al indicar: “Veíamos la heroica resistencia que emociona de los trabajadores del Garrahan y de los hospitales nacionales. Pero mientras observábamos eso, estábamos abriendo un nuevo hospitalito, un centro de salud, ampliando las terapias y la internación de los hospitales. 186 nuevos centros de salud abrimos en la Provincia”. A su vez, hizo mención a las protestas por mayores partidas en materia de asistencia a las personas con discapacidad.

Guiños a Cristina y pedido de unidad

Miles de personas asistieron al acto de Kicillof .jpg

En medio de la fuerte interna con el Instituto Patria, el gobernador aseguró que Cristina Fernández de Kirchner es “perseguida” por la justicia. “Mientras recrudece el odio, recrudece también la persecución judicial, sin una prueba. Parece que quieren condenar de nuevo a Cristina. El peronismo sufrió persecución muchísimas veces. Es para disciplinara a los que luchan y representan. Basta de persecución, basta de partido judicial”, opinó.

“Necesitábamos un movimiento con los brazos abiertos”, planteó el economista, quien citó a Perón: “Como decía el general, el movimiento jamás fue excluyente ni sectario. Es una forma de contribuir, organizarnos, abrirnos y volver a escuchar y conectar con la necesidad de nuestra gente. Es un movimiento que respeta la diversidad y las identidades de cada sector, es un movimiento que viene de abajo para arriba. Es con todos los sectores”.

“Tenemos que entender que no es que nuestra sociedad cambió de idea y se corrió a la ultraderecha. Lo que nuestro pueblo quiere es laburo, un sueldo que le alcance y quiere dignidad, educación para los pibes, soberanía y que nos juntemos con nuestros hermanos latinoamericanos. Quiere que defendamos la patria y tener un futuro mejor”, consideró y sumó: “Tenemos que entender, y lo digo para todos, que el único adversario que tenemos es Milei y está afuera, no está adentro”.

Axel Kicillof presentó su movimiento político

En modo electoral, Kicillof señaló: “Hay que hablarnos de esta manera para que se entienda. Lo que tenemos que hacer es hablarle a nuestro pueblo, no estar hablando entre los dirigentes, no podemos perder el tiempo ni distraernos. Tenemos una misión, ir a buscar a los decepcionados y desmoralizados y pensar cada día una cosa: qué puedo hacer para convencer y sumar, tenemos una tarea y empieza hoy. A buscar y traer a todos”.

A su vez, reconoció que será una elección reñida con los libertarios e hizo memoria de las derrotas peronistas en las elecciones de medio término: “Sabemos que estas elecciones de septiembre y octubre son legislativas. Son elecciones difíciles. Hay que ser realistas, hace 20 años que el peronismo no gana las elecciones intermedias en la provincia. Sabemos también que estamos ante una campaña roñosa, donde en los próximos días vamos a ver cualquier cosa”.

“Tenemos una misión y una tarea que es ganar en septiembre y ganar en octubre”, enfatizó, en medio de las críticas de los dirigentes cristinistas que alertaron por la estrategia de desdoblar los comicios.

“Lo que está en juego, lo vieron en la Ciudad de Buenos Aires. Si el Gobierno de Milei gana, como lo hizo Macri, lo que van a hacer es envalentonarse y acelerar. Lo que está en juego es que la motosierra no cruce la General Paz y entre a la Provincia de Buenos Aires”, analizó.

Kicillof convocó “a todos los sectores a formar un gran frente bonaerense”. “Es un frente por la salud, por la educación, por la seguridad, por la producción y por el trabajo. Un frente de la Provincia, para la Provincia. En septiembre tenemos que sumar a todos para decirle a la historia que por acá no pasó la motosierra y hay otro camino y es el camino que venimos a construir juntos. La discusión no es un lugar en la lista, la discusión es un lugar en la historia”, resaltó.

“Convocamos a todos a defender y respaldar a nuestros intendentes y al Gobierno de la Provincia. Hay que defenderlo del voto. No se trata de defender a mí, sino a las obras que venimos haciendo, defender la escuela y la salud pública, la inversión en seguridad y salud, defender la industria. Convocamos a todos, a los que militan, a los que dudan y a los que se enojaron y votaron con bronca, a los que perdieron el entusiasmo y las ganas. A los peronistas y a aquellos que se vieron ofendidos y agredidos por Milei”, cerró.

Lo que no se vio del acto: control de DNI, un barrial y al lado de una mega toma

Algunos de los micros escolares usados para trasladar militantes .jpg

El acto de Kicillof se realizó en el camping de UPCN en Los Hornos, La Plata. Está ubicado prácticamente al lado de una mega toma de viviendas instalada en 160 hectáreas, donde un gurpo punteros que “loteó” ilegalmente todos esos terrenos desde 2020, sin que fuera impedido por la gobernación provincial.

Se realizó un amplio operativo de seguridad y tránsito en la zona del acto, donde las autoridades pedían DNI “para saber si vivías en la zona”.

Las complicadas inmediaciones donde habló el gobernador .jpg

Miles de personas llegaron al camping con micros escolares, gracias al fuerte aparato de las intendencias, los gremios y en especial el gobierno bonaerense que apostó fuertemente para mostrar fuerza territorial. Sin embargo, las inmediaciones del camping, e incluso algunos sectores internos, estaban llenos de barro, incluso con zanjas que fueron tapadas con tierra. En ese contexto se movilizaban las personas que concurrieron a la actividad.