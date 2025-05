El PJ se abroqueló y criticó a Kicillof por el desdoblamiento: "No queremos que nos pase lo del PRO en la Ciudad"

Con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, el PJ se reunió de urgencia este martes y cerró filas para criticar al gobernador bonaerense Axel Kicillof por haber desdoblado las elecciones provinciales de las nacionales y reconocen el temor de perder su histórico bastión a causa de esa decisión.

“No queremos que nos pase lo que le ocurrió al PRO en la Ciudad que desdobló, le nacionalizaron la elección y se hundió en su bastión”, resumieron, fuera de micrófono, los principales referentes peronistas, consultados por MDZ.

El encuentro se desarrolló durante dos horas y contó con la legisladora bonaerense Teresa García y el senador nacional José Mayans como voceros, al término del cónclave.

“Analizamos prácticamente la situación por la que se está atravesando en las distintas provincias, la falta del presupuesto nacional, la preocupación por el tema de la coparticipación de las provincias, el costo de la canasta familiar y por supuesto obviamente la decisión con respecto a cómo vamos a trabajar en este tiempo que es un año electoral muy complicado por el hecho que el gobierno nacional directamente ha decidido no tratar el presupuesto y maneja prácticamente los fondos públicos a su antojo”, expresó, en primer término, el formoseño.

Según el senador, se analizó “la situación de algunas provincias como salta, Jujuy y Misiones” y se marcó que “La Libertad Avanza tiene una presencia después de las elecciones”. “Se habló sobre el programa de gobierno que está afectando la vida de los argentinos porque, simplemente como dijo este gran actor, la gente no llega a fin de mes, entonces estamos preocupados por todo lo que está pasando en la República Argentina”, agregó.

Sobre la interna con el gobernador Axel Kicillof, García fue categórica con que no le van a pedir al gobernador que “se retracte” y dé de baja el decreto que dispone las elecciones desdobladas, previstas para el 7 de septiembre. De esta manera, despega las versiones dentro del propio entorno kirchnerista, que daban cuenta de un reclamo formal para que el mandatario bonaerense decline con su medida, que, igualmente, fue cuestionada por su exministra.

“No se ha planteado la idea de pedirle eso al gobernador. Se ha hecho un análisis de todos los distritos y de las próximas fechas del cronograma electoral en el país. Obviamente se habló del desdoblamiento, algunos compañeros dirigentes de las provincias hablaron de la experiencia del desdoblamiento de sus provincias, de las consecuencias que había tenido. Dijeron que el desdoblamiento obviamente le hace perder fuerza al proyecto nacional y federal. Tenemos que discutir con el Gobierno Nacional, no una cuestión de territorio, de distrito o de región, hay que discutir con el Gobierno Nacional el modelo que está hambriando nuestra gente y eso únicamente se puede hacer desde una discusión nacional”, manifestó la senadora.

José Mayans y Cristina Kirchner. Foto: PJ

“Es una elección nacional que está polarizada, que el Gobierno Nacional intenta teñirla de violeta, tienen estrategia electoral territorial, así que se hizo un análisis exhaustivo de la situación. No se le ha pedido a nadie, a ningún gobernador que modifique sus decisiones, simplemente es un análisis muy crítico de la situación por la que pasan todas las provincias. Nosotros respetamos la decisión del Gobernador, Cristina en particular ha respetado la decisión del Gobernador dándonos indicación precisa, ustedes saben que yo presenté un proyecto de concurrencia que finalmente Cristina decidió que no lo tratáramos para darle al Gobernador todos los instrumentos electorales que necesitaba para llevar adelante la elección, eso ya está definido”, aclaró.

Consultada sobre si el peronismo corre riesgo de perder en la provincia, respondió: “Yo no me atrevo a decir esas cosas porque luego a uno lo acusan como derrotista, digo que va a ser una elección difícil, muy difícil, ya lo sabemos, sabemos el anclaje que tiene Milei, sobre todo después de los resultados de las últimas elecciones, así que hay que ser consciente y analizar con mucha crudeza qué es lo que tiene que hacer el peronismo. Hubo muy buen ánimo, hubo mucha buena onda respecto de las próximas salidas que vamos a tener todos los secretarios del partido”.

En tanto, ante la pregunta de si Cristina Kirchner podría ser candidata, Mayans contestó: “Todo en su medida y armoniosamente. Por ahora lo que hicimos fue un análisis general”. En tanto, García sumó: "Ella planteó hace 2 meses más o menos que si había desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, lo dijo públicamente, además lo dijo en una reunión, ella iba a ser candidata. Cristina hoy es la presidenta del Partido Justicialista y la obligación que tiene el Partido Justicialista es tratar de ordenar el peronismo para que sea una alternativa en el mes de octubre. No hemos tenido retractación de Cristina, con lo cual nosotros no podemos revertir la palabra de ella en cuanto a la candidatura”.

Cristina viaja a Corrientes

En la rueda de prensa comentaron que la titular del PJ asistirá el 7 de junio a la Provincia de Corrientes donde se llevarán a cabo las elecciones el 31 de agosto. Se trata de uno de los territorios donde el partido está intervenido, decisión que terminó haciendo fracasar al peronismo en Jujuy.

“Cristina va a viajar a la provincia de Corrientes, está muy preocupada no solamente por el temporal que está afectando la provincia sino también muy contenta porque es un año electoral donde el peronismo quiere gobernar la provincia de Corrientes con un gran frente electoral y Cristina va a estar presente el próximo sábado allí”, indicaron.