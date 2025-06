Tras los guiños de Jorge Macri a Javier Milei, el Gobierno muestra indiferencia

Fuentes oficiales, con circulación diaria al despacho del líder libertario, afirmaron a MDZ que no prevén que el conflicto con Uspallata ceda, al menos en el corto plazo. “Nos resulta indiferente. Vemos que la casta está reaccionando, pero no creemos que cambie algo”, señaló uno de los alfiles del mandatario.

“Es una decisión del jefe de Gobierno, es una pena que haya cambiado después del resultado y no cuando se lo dijimos”, sentenció otro funcionario consultado por este medio.

Si bien durante toda la campaña electoral en la Ciudad hubo marcados cruces entre el macrismo y el mileismo, el mayor momento de tensión se dio el domingo pasado, con motivo del Tedeum en la Catedral Metropolitana, donde el jefe de Estado no saludó a Jorge Macri. Tampoco lo hizo con Victoria Villarruel .

Tras evitar darle la mano, acción que se vio transmisión oficial, Milei compartió un posteo en el que acusó al alcalde de haberlo traicionado. "Roma no paga traidores", escribió en varias publicaciones. “Si se es bueno con los malos (esto es con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita) se termina siendo muy malo con los buenos. Fin. PD: saludos para chantalán Gutiérrez Rubí y otras basuras varias”, agregaba.

En el marco del recrudecimiento de la tensión con Balcarce 50, el jefe de Gobierno decidió hacerle un gesto al presidente, además de entender que la campaña empleada por el PRO en CABA no fue suficiente para enfrentar la estrategia libertaria de nacionalizar los comicios porteños.

“Al no estar dadas las condiciones para su continuidad, Antoni Gutiérrez-Rubí no seguirá asesorando al PRO de la Ciudad”, anunció la vocera de su gobierno, Laura Alonso. El catalán fue apuntado por Milei, al sostener que el consultor diagramó un ataque sistemático y personal contra él y Karina Milei durante la anterior campaña presidencial que fue elegido presidente. Como parte de ese enojo, el gobierno nacional revocó su residencia en el país, al argumentar que la Dirección Nacional de Migraciones constató que no estaba trabajando en la Universidad de Tres de Febrero, tal como, supuestamente, había consignado para tener su permiso de permanencia en Argentina.

Como parte de esa reestructuración en la Ciudad, Alonso comunicó que “se reorganizará el Gabinete y se ajustará la gestión en función de los siguientes ejes estratégicos:

1. Orden público, seguridad y limpieza.

2. Cuidado: salud, educación y desarrollo humano.

3. Movilidad.

4. Cultura, deporte y turismo.

5. Reforma y simplificación del Estado (se fija este nuevo rol)”.

Esa aclaración del quinto punto es otro guiño al Gobierno nacional, al querer remarcar que se sumará a medidas de desregulación, tal como se viene pregonando en la gestión de Federico Sturzenegger. El miércoles Jorge Macri encabezará una reunión de Gabinete, donde se esperan más anuncios vinculados a su administración, sin descartar nuevos cambios de funcionarios.