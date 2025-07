La estrategia de La Libertad Avanza para oficializar la alianza con Cambia Mendoza

Mendoza está entre los distritos electorales que el Gobierno nacional apunta como uno de sus indiscutibles aliados. Sin embargo, aún hay tiempo- a diferencia de la provincia de Buenos Aires que cierra lista este lunes 7 de julio - para que quede firme o no el acuerdo entre ambos espacios políticos. Pero tanto del sector que encabeza el asesor presidencial Santiago Caputo como el del grupo que lideran Martín y Lule Menem ya dan por hecho que Cambia Mendoza será una de las fuerzas con las que irán a la competencia electoral en conjunto.

Los libertarios miran el país cuando piensan en las elecciones de tres maneras: no tener aliados en una provincia e ir solos a las elecciones; aliarse con un partido de la oposición (como en provincia de Buenos Aires) o con el oficialismo. El distrito Mendoza entra en la tercera opción.

La Libertad Avanza llevará tres cargos y Cambia Mendoza dos en la lista de candidatos a diputados nacionales. Mendoza renueva el 26 de octubre cinco de sus diez bancas en la Cámara Baja. De acuerdo a los sondeos que maneja el oficialismo mendocino, si se juntan ambas fuerzas políticas, sacarán cerca del 60% de los votos, por lo que podrían meter 4 bancas en juego.

Por eso, si los libertarios quieren engrosar el Congreso, pretenden hacer alianzas con muchos gobernadores como con Alfredo Cornejo. Un libertario encabezaría la lista de Diputados y segunda iría una mujer de Cambia Mendoza, respetando la ley de paridad.

Respecto del reparto en el listado para la Legislatura provincial, el 70% sería para Cambia Mendoza y el 30% para La Libertad Avanza. En un principio, desde Casa Rosada querían más cargos violentas para la Casa de las Leyes pero por ahora las negociaciones apuntan a que la negociación sea de esa manera, es decir 70% y 30%, respectivamente.

Los casilleros de la alianza que corresponden a Luis Petri

Una de las incógnitas del pacto electoral es cómo va a estar incluido el ministro de Defensa de la Nación, Petri. No está afiliado a La Libertad Avanza por lo tanto sólo depende de la voluntad de los libertarios que si en los cargos que le corresponde a ellos, le hacen un lugar.

En tanto que Cambia Mendoza tomó una decisión. Que tenga los lugares que le corresponde por minoría. Es decir como resultó la votación del frente Cambia Mendoza en 2023, que sacó el 40% de los votos, por lo tanto, el 25% de los casilleros en pugna deben ser de los dirigentes que le responden, de acuerdo a lo que rige en el ese frente para repartir espacios. Acordar los casilleros posiblemente para la Legislatura y que luego un Congreso de la UCR los convalide, como resultó votado en el órgano máximo del partido el último día de mayo.

Esa idea es la que resolvería la situación con el ministro que quedó compleja luego del último Congreso radical. Sin embargo, los legisladores provinciales que le reportan como así también los concejales no han mostrado tensión con el Gobierno provincial.

¿La Libertad Avanza como nombre de la alianza?

Una de las imposiciones desde Buenos Aires es que los pactos electorales que firme La Libertad Avanza sean con su nombre. Es decir que en la boleta (única) se encuentre la denominación del partido de Milei y no una conjunción de ese sello con la del partido provincial con quien se une.

En Buenos Aires, donde las elecciones provinciales serán antes que las nacionales, La Libertad Avanza hizo una alianza con el PRO, que se llamará Frente La Libertad Avanza e irá con el color violenta del mileísmo. Es decir que el 7 de septiembre la ciudadanía bonaerense que quiera votar a esa alianza entre violetas y amarillos para cargos legislativos provinciales y municipales se encontrará con el primer color y no con el segundo, aunque los casilleros serán compartidos, con prioridad de La Libertad Avanza.

Cambia Mendoza no quiere eso. Es decir pretende que no desaparezca su nombre, que desde 2015 gobierna la provincia porque eso tendrá un costo político altísimo. Además, porque los dirigentes oficialistas mendocinos creen que a Milei tampoco le conviene ir solo en la provincia porque no mide tanto como para jugarse ir en soledad.

Por eso, hay que esperar qué se define. ¿Una conjunción de ambos nombres? ¿Ambos sellos, uno arriba y el otro debajo? Queda un tiempo pero el reloj corre y como en ninguna elección en las última décadas, al menos un dejo de incertidumbre, reina.