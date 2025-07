La oposición cree que la candidatura de Daniel Orozco puede favorecer a Cambia Mendoza

La conclusión que sacan, en general los dirigentes consultados por MDZ, no tiene nada de enrevesado: al existir muchos candidatos de la oposición, quien se favorece es el oficialismo a la hora de los votos. ¿Y esto por qué? Porque la ciudadanía con lapicera en mano y boleta única elegirá si quiere al oficialismo que encara Cambia Mendoza en la provincia- con o sin La Libertad Avanza porque ese acuerdo aún no está cerrado- o una opción opositora.

Si la oposición está representada por muchos frentes, "el voto opositor" se dividirá y por lo tanto, habrá más posibilidades de que no exista una opción que le haga sombra al oficialismo. Es decir, que seguramente no exista una polarización entre los votos de Cambia Mendoza y otra opción fortalecida, c omo ocurrió en 2023 con La Unión Mendocina, de la que Orozco fue candidato a vicegobernador.

Daniel Orozco fue candidato a vicegobernador por La Unión Mendocina en 2023, elegido por Omar De Marchi, el candidato a gobernador y anunciado sorpresivamente una medianoche, sobre el cierre de las listas. Los integrantes de La Unión Mendocina aseguran que casi no tuvieron contacto con él durante la campaña y que después le perdieron el rostro.

"Está claro que Orozco se candidateó por una cuestión personal que tenía contra Alfredo Cornejo y no por convicción. Después de la elección no supimos nada de él. Podría haberse quedado, ya que De Marchi se fue, acompañando el proceso de La Unión Mendocina, como este grupo lo acompañó a él con las causas judiciales que pesan en su contra, sin embargo, eso no ocurrió", sostuvo un dirigente.

"Su decisión de ser nuevamente candidato también tiene que ver con su propia carrera política pero no construye nada con nadie, a excepción que lo necesite, como ahora necesita a Ramón porque tiene el sello de Protectora, que a él le hace falta para ser candidato", se explayó otro. "Acá hay que elegir entre atomizar la oposición o ir juntos. Sino, todo ese discurso que dicen tener contra Cornejo y el Gobierno cae en saco roto", sumó.

Desde el PJ, del que Ramón fue un aliado, opinaron que el dirigente de Protectora, ya no está con ellos y tampoco tiene mucho espacio en los nuevos tiempos. "Es lógica la alianza, acá no tiene una proyección, ya no está con el peronismo. Lo que sí es rara su postura, porque ahora Orozco fue el mejor intendente de Las Heras, y antes militó con nosotros que le hicimos frente", afirmaron. De hecho, sobre Orozco dijeron que "si es candidato a concejal en Las Heras es que de verdad quiere enfrentar al oficialismo, sino tenemos dudas para qué se presenta, porque donde tiene votantes es en su departamento".

Las causas judiciales contra Orozco

¿Puede ser candidato Daniel Orozco? Si se presentara para un cargo provincial, concejal de Las Heras como dijo el año pasado,por ahora sí porque sólo está imputado en la causa de las llamadas cooperativas truchas, es decir que la ficha limpia que rige en Mendoza no lo afecta.

La ley impide a quienes sean condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas.Pero Orozco sólo está imputado. Si fuera candidato a diputado nacional- una posibilidad que surgió este año- podría serlo porque la norma no prosperó en el Congreso nacional para las candidaturas nacionales.

A Orozco se lo investiga junto a su pareja la exsecretaria de Gobierno y legisladora suspendida Janina Ortiz por corrupción. También están imputados otros exfuncionarios de la gestión en Las Heras, como Osvaldo Oyhenart (exsubsecretario de Políticas Sociales); Hernán Mostaccio (exjefe de licencias de conducir); Mauricio Valle (exdirector de Compras); Carlos Nofal (exsecretario de Hacienda); Mauro Homan (exdirector de Asuntos Legales); Daniel Herrera (subdirector de Contaduría) y Juan Pablo Pandolfi (familiar de Oyhenart y agente municipal).

Las idas y vueltas sobre su candidatura

Una de los temas que más llama la atención sobre Orozco, es su decisión de no decir a qué será candidato. Lo dijo previamente: el año pasado, en Tribunales, contó en público que sería candidato a concejal por Las Heras, y empezó a mostrarse activo en actos y en las redes con su sello #doc, de doctor, porque es médico.

Durante el verano, no se supo nada de él. Finalmente reapareció con la decisión de ser candidato a diputado nacional. Ahora, nada de eso está confirmado. Sólo se presentará, dependerá del devenir de la alianza con José Luis Ramon, su nuevo socio.