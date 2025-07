Tensión electoral: incipiente diálogo entre el Partido Verde y Libres del Sur

La decisión del gobernador Alfredo Cornejo de unificar las elecciones provinciales con las nacionales este lunes 14 de julio precipitó las conversaciones entre los partidos que irán por fuera del frente oficialista integrado por Cambia Mendoza y La Libertad Avanza . En búsqueda, principalmente de que no haya dispersión del voto opositor lo que perjudicará a todo el arco de partidos.

El candidato de Libres del Sur

Libres del Sur tanto a nivel provincial como nacional es muy crítico de las políticas libertarias. De hecho, hace una semana, en un locro por el 9 de julio, Mancinelli sostuvo: "Por eso es que, reivindicando todo lo que hemos construido en estos años en el gobierno de la provincia en Cambia Mendoza, no podemos de ninguna manera sumarnos a una alianza con La Libertad Avanza.

"Podemos acompañar una lista de Cambia Mendoza encabezada por alguien como Julio Cobos, que desde el Congreso ha defendido los intereses de Mendoza y ha marcado sus diferencias con el gobierno de Milei en temas como el presupuesto universitario, el cierre de Vialidad Nacional y otras instituciones fundamentales, y el aumento a los jubilados. Pero si no hay Cambia Mendoza, tenemos nuestra propuesta propia para enfrentar a Milei en las urnas: Alejandro Verón es el compañero que vamos a impulsar como candidato", sostuvieron.

Las conversaciones del Partido Verde

En tanto que el Partido Verde quiere conservar su sello y en los diálogos que mantiene con otras fuerzas políticas, pretende hacer valer que sacó 10 puntos en las elecciones del 2023, constituyéndose como una tercera fuerza. La respuesta que obtiene de los otros espacios es positiva aunque le advierten que hoy el panorama es diferente.

Es que como se ha dicho, si La Libertad Avanza y Cambia Mendoza hacen un acuerdo, se estima que concentrarán más de la mitad de los votos del electorado mendocino. El resto de los sufragios, ¿para quién irá si hay muchísimas opciones electorales opositoras?

También es por eso que intendentes están planeando no unificar sus elecciones. No sólo es el caso de cinco jefes comunales peronistas sino también el único intendente que tiene el PRO, Esteban Allasino, quien dirige Luján de Cuyo y analiza no adherir a la unificación electoral para el 26 de octubre y que en su comuna se vote el 22 de febrero del año que viene como dice la ley electoral, es decir que desdoble para cuidar sus votos propios.