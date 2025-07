La actualidad de La Unión Mendocina: ¿se vuelven a juntar y piensan en nuevos aliados?

La dispersión del voto opositor implica que muchos frentes pueden sacar pocos votos en las próximas elecciones . Por eso, La Unión Mendocina , que salió segunda en las elecciones del 2023, no descarta volver a presentarse junta y sumar nuevos aliados .

Hace varias semanas que desde el PRO sabían que La Libertad Avanza, que es el partido con el que quisieran ir a las elecciones, estaba consolidando su alianza con Cambia Mendoza. Por eso, apostaron al PD y al Partido Libertario que son mileístas como ellos como aliados seguros. Esta decisión la tomaron porque el PRO y el PD son opositores a Cambia Mendoza por lo tanto no puede compartir alianzas.

Ahora tejen puentes para quienes hicieron una especie de presentación oficial el viernes 11 de julio de otro posible frente y que forman parte de La Unión Mendocina, como Difonso, Manoni y el sector del peronismo, no se vayan y se presenten todos juntos a los comicios próximos.

La ecuación es simple, sin van separados, claramente sacarán una menor cantidad de votos. Además, apuntan a que como ya tienen un sello propio, puedan repetir la experiencia con nuevos aliados. De hecho, en el PRO ven a Difonso como un buen candidato aunque esa discusión se verá después.

Qué dice Jorge Difonso

El diputado Difonso, quien fue parte del encuento del viernes pasado del nuevo frente electoral aseguró en diálogo con MDZ que: "Hemos dado un paso muy importante el viernes y consideramos que se trata de un espacio en construcción, no está nada definido, buscamos ser alternativa y de tener más aliados, siempre buscaremos que esos pactos sean con partidos que tengan coincidencias temáticas, armónicas y no forzadas. Siempre basadas en Mendoza, en los temas propios de la provincia y no mirando a la Nación".

¿Quiénes pueden ser los nuevos aliados? Difonso no descartó a nadie, valoró al PRO pero también al Partido Verde con quien tienen "muchas coincidencias temáticas y pueden ser protagonistas de un frente que integremos juntos, aunque no hay nada definido", dijo.

La postura del Partido Verde

El Partido Verde hizo una muy buena elección en 2023, con su sello propio y teniendo en cuenta que se trataba de un comicio ejecutivo donde la ciudadanía no suele dar apoyo significativo a terceras fuerzas. Busca repetir esa experiencia, pero sabe como el resto del arco opositor que puede haber dispersión del voto en las próximas elecciones.

"De hacer alianzas con otros partidos, tiene que ser desde las coincidencias de las agendas. Nosotros tenemos posturas muy marcadas, que vamos a seguir defendiendo y por eso la gente nos elije como una opción seria. Además, tampoco buscamos incorporarnos, sumarnos, sino ser protagonistas de un espacio, aliados, donde tampoco nuestro sello desaparezca". advirtieron desde el Partido Verde en diálogo con este diario.

Todo está por verse. La moneda en el aire. El 7 de agosto cierra el plazo para la conformación de alianzas y su consecuente inscripción en la Justicia Electoral. Hasta ese día a la medianoche, hay tiempo de acuerdos.