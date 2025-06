Uno de los vértices del "triángulo de hierro" comenzó a limar la candidatura de José Luis Espert en PBA

Karina Milei recorre el país con el partido Foto: La Libertad Avanza Karina Milei, la dueña de la guillotina en La Libertad Avanza. Foto: La Libertad Avanza

Los cruces del pasado entre Espert y Milei

Si bien Milei comenzó a dar sus primeros pasos en la política cerca de Espert, luego de que este personificara una alternativa liberal con su candidatura a presidente en 2019, ambos se distanciaron cuando el bonaerense comenzó a coquetear con Juntos por el Cambio.

"Milei no es un liberal serio, es un populista más". "No puede andar a las puteadas, sus propuestas son un salto al vacío". "Detrás de Milei está Sergio Massa, hay un pacto con el kirchnerismo". "Sus propuestas no van a funcionar porque no funcionan en ningún país del mundo". "Tiene un deseo inconfesable de destruir y prender fuego todo". Todo eso llegó a decir Espert durante la campaña de 2023.

Por eso, hoy cerca de uno de los vértices del Triángulo de Hierro, confiesan: "Javier lo redimió a Espert, Karina perdona pero no olvida".

Larreta y Espert.jpg Karina Milei no olvida el pasado de José Luis Espert dentro del armado presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, enemigo acérrimo de su hermano.

Su rol -o falta de- en el armado

Otro hecho llamativo que ha contribuido a poner en duda la solidez de la posición de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires ha sido su ausencia en las múltiples mesas de negociación entre el PRO y La Libertad Avanza para cerrar un acuerdo en el distrito.

En los últimos encuentros, los abanderados de cada espacio fueron los diputados nacionales Cristian Ritondo, Diego Santilli y en ocasiones Guillermo Montenegro (intendente de Mar del Plata) por el PRO, y Karina Milei, su mano derecha Eduardo 'Lule' Menem y su armador en la Provincia, Sebastián Pareja, por La Libertad Avanza.

Tras consultar por la ausencia del economista libertario en esas conversaciones, tanto amarillos como violetas explicaron que Espert no tiene ningún tipo de influencia en el armado y señalan que está donde está porque tiene el favor del presidente.

La mesa de negociación por la provincia de Buenos Aires encabezada por Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja en nombre de La Libertad Avanza; y Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro en representación del PRO. Foto: X (Twitter) Una de las últimas mesas de negociación por la provincia de Buenos Aires encabezada por Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja en nombre de La Libertad Avanza; y Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro en representación del PRO. Foto: X (Twitter)

Tras esparcirse los primeros rumores en contra de su proyección en la provincia, Espert salió rápidamente a ratificar que "él es el candidato de La Libertad Avanza en las próximas elecciones". Inmediatamente, el diputado nacional aseguró en diálogo con Radio Rivadavia que "no le da crédito a los rumores que hablan de una interna en La Libertad Avanza" y remarcó: "Trabajo muy bien con Karina Milei y Santiago Caputo, los rumores son mentira".

Quién toma la decisión

Pese a las ofensas del pasado, en la estrategia libertaria reconocen que el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda tiene un buen conocimiento y un perfil de "mano dura" que funciona bien en el territorio bonaerense. Sin embargo, le cuestionan que es "muy gorila", algo que choca con la base electoral de La Libertad Avanza, que cosechó sus votos que llevaron a Javier Milei a la Presidencia en una base transversal que incluyó sectores históricamente peronistas.

Otro problema son las alternativas, o mejor dicho la escasez de las mismas. "En provincia de Buenos Aires necesitás un libertario puro", le afirmaron a MDZ desde Balcarce 50. Sin embargo, si bien Karina tiene domicilio en tierras bonaerenses, cerca suyo ratifican que no será candidata.

De todas maneras, la incógnita más importante que abre este escenario es qué opinión pesa más a la hora de tomar la decisión final respecto al armado partidario, la del presidente o la de su hermana. En el pasado, muchas veces primó la voluntad del 'Jefe'.