Relación rota con 'el Jefe' y un operativo de desgaste: los motivos de la expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza

El miércoles por la noche, sin previo aviso, el Triángulo de Hierro le bajó el pulgar a Ramiro Marra y el legislador porteño fue excomulgado de La Libertad Avanza. Los motivos oficiales fueron su apoyo a una suba de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, pero detrás de eso se esconde una relación irrecuperable con la hermanísima, Karina Milei, y el objetivo de limar a una figura que comenzó a medir en las encuestas de cara a las próximas elecciones legislativas.

"Ejecuten la orden 66". Con la icónica cita del Emperador en la saga de Star Wars, la cuenta de X atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo anticipó una decisión que, según aseguró a MDZ una fuente que responde directamente al 'Jefe', era "una crónica de una muerte anunciada". "Venía cometiendo muchos errores políticos", explicó.

El posteo de la cuenta de X atribuida al asesor presidencial, Santiago Caputo, que anticipó la expulsión de Ramiro Marra.

"La Libertad Avanza informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei. Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean", sentenció el partido a través de un breve comunicado publicado a las 23.22.

Poco después, el vocero de las filas libertarias en el mundo de las redes, Daniel Parisini -alias El Gordo Dan- recalcó que él "le juró lealtad y su vida al presidente Javier Milei y va a cumplir ese juramento por él y por la sagrada misión que le ha sido encomendada, superior a todos los hombres", y agregó: "Voy a apoyar cualquier decisión del presidente y del partido". Por otro lado, en las tan activas redes del jefe de estado, no hubo ninguna mención sobre el tema.

"Hace un año que no habla con Karina, se rompió la confianza", afirmaron a este medio desde Balcarce 50, donde señalan que la relación entre ambos se cortó en los tiempos en que Javier Milei hacía base en el Hotel Libertador, su búnker de campaña permanente durante las elecciones.

Karina Milei, la impulsora de la expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza.

Entre los principales pecados adjudicados a Marra, cuestionan que "no aceptaba encolumnarse detrás de Pilar Ramírez", quien lo reemplazó en marzo del año pasado como jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura Porteña. Sin embargo, algo que provocó un especial enojo en la secretaria General de la Presidencia fue que el bróker libertario "mentía en las entrevistas". "Decía que se llevaba 10 puntos con Karina y hace más de un año que no hablaban", explicaron a MDZ.

Desde el entorno de Pilar Ramírez, alter ego de Karina Milei en la Legislatura porteña, le afirmaron a este diario que "la decisión ya estaba tomada hace mucho" y que Marra ya no formaba parte del bloque libertario en la Ciudad. Sin embargo, su voto a favor del proyecto de Presupuesto porteño que incluía una suba de impuestos "fue la gota que rebalsó el vaso".

El timing elegido para el anuncio tuvo que ver con la foto publicada horas antes, donde Karina Milei posó junto a Pilar Ramírez y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para oficializar la "nueva oposición al PRO" en la capital federal tras el desembarco de tres legisladores amarillos en las Fuerzas del Cielo. En ese contexto, se decidió anunciar "quién era La Libertad Avanza y quién no" y Marra "estaba más para jugar con el PRO que para seguir acompañando a los libertarios", dispararon.

Karina Milei junto a Pilar Ramírez, Patricia Bullrich y el nuevo bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña.

Desde el oficialismo porteño en la Legislatura de la Ciudad que comanda Darío Nieto rechazaron la versión de que Marra fue expulsado por votar con el PRO. "Lo echaron porque Karina y Pilar no se lo bancan", enfatizaron a MDZ, para luego remarcar que el excandidato a jefe de Gobierno "no se sumará" a la bancada amarilla.

Sin embargo, en La Libertad Avanza saben que no existen las certezas. De acuerdo a un estudio de una consultora que mide el impacto en las redes sociales, Ramiro Marra se encontró en enero entre los dirigentes de mayor proyección en la capital federal, con alrededor de 2,6 millones de reacciones, comentarios y compartidos en Twitter, 213 mil en TikTok y 506 mil en Instagram.

En ese marco, fuentes del Ejecutivo le deslizaron a este medio que detrás de la eyección de Marra también hubo una intención de hacerle mella en su imagen ante los rumores de que el recién excomulgado pudiera jugar por afuera de La Libertad Avanza en las próximas elecciones, ya sea por su cuenta o junto al partido fundado por Mauricio Macri.

Este accionar no es ajeno a las Fuerzas del Cielo, que ya lo habían puesto en práctica cuando observaron una amenaza similar en la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que sufrió una caída en su imagen positiva luego de una fuerte operativo de demolición encabezado por el presidente Javier Milei y algunas de sus espadas ejecutivas.