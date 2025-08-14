Fentanilo: el juez Ernesto Kreplak cruzó a Javier Milei y le exigió que no interfiera en la causa

El juez federal Ernesto Kreplak , a cargo de la investigación por las muertes por fentanilo contaminado, salió a ponerle un freno al gobierno de Javier Milei tras el pedido de detención del empresario Ariel García Furfaro y de su propia recusación por su vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense.

Según informó Noticias Argentinas, el magistrado respondió tajante: "Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso", afirmó.

Kreplak defendió la investigación que lleva adelante y le reprochó al mandatario que “suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”. Para finalizar, pidió: "Respeto por las víctimas y las instituciones".

El mensaje del juez llega horas después de que el Gobierno emitiera un comunicado en el que calificaba a García Furfaro como "el Señor del Fentanilo" y advertía que si Kreplak no ordenaba su inmediata detención, lo recusaría por "conflicto de intereses", al ser hermano de Nicolás Kreplak, uno de los principales clientes del laboratorio investigado.

Desde la cartera que conduce Manuel Adorni lanzaron un duro comunicado donde apuntan contra Ariel Garcia Furfaro, dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado. En el texto lo vinculan al kirchnerismo y, particularmente, a Lázaro Báez.

“El laboratorio de Ariel García Furfaro no era inspeccionado por ANMAT desde febrero 2020. En septiembre de 2024 asumió el Dr. Mario Lugones como Ministro de Salud y en noviembre de ese mismo año se ordenó la inspección del laboratorio Ramallo, productor de HLB Pharma”, detallaron desde el Gobierno.

En esa línea, sostuvieron que la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó el laboratorio Ramallo”, tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado.

“Hemos hecho lo que ningún otro gobierno hizo: clausurar y denunciar el laboratorio de Ariel García Furfaro, empresario corrupto, amigo y beneficiario de la casta política que arruinó el país y llenó la administración pública de ñoquis y corruptos en todas las áreas”, dispararon, y apuntaron contra el gobernador Axel Kicillof y el ministro Kreplak al señalarlos como “principales clientes” de HLB Pharma.

En esa línea, sostuvieron que “si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Fuefaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak”.

“Es necesario transmitir tranquilidad y asegurar que, gracias al accionar del Ministro Mario Lugones, todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado. Es decir, el Ministerio de Salud ha evitado cientos de miles de muertes que bien pudo haber ocasionado un empresario corrupto y militante kirchnerista, e irá hasta las últimas consecuencias para asegurar que la causa avance y que el responsable termine tras las rejas”, cerró el comunicado.