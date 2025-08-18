Quién es el cura kirchnerista que encabeza la lista del peronismo en Santa Cruz

El cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales generó repercusiones por las figuras mediáticas y de la sociedad civil que se volcaron a la política. Por su parte, el peronismo puso a competir a un reconocido cura como cabeza de lista por la provincia de Santa Cruz .

Se trata de Juan Carlos Molina, conocido por su trabajo social, quien ocupa el primer lugar de la nómina del frente Fuerza Santacruceña.

El flamante candidato del kirchnerismo santacruceño fue titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, entre los años 2013 y 2015.

“Los duros momentos que estamos viviendo hoy, que vivimos como país, como comunidad, como república nos exigen posicionarnos”, planteó el cura en su último programa. “¿Dónde nos vamos a parar? ¿Dónde vamos a estar? ¿En qué lugar? Jesús llama no al inmovilismo, no a quedarnos quietos, no al conservadurismo sino a la transformación profunda y radical de la sociedad”, agregó.

Sin mencionar su candidatura, Molina siguió con su sentido mensaje: “¿Piensan que vine a traer paz? No, vine a traer división. Hay que hacer quilombo. ´Hagan lío´, dijo Francisco en algún momento. Hay que hacer lío, del bueno, pero hay que hacer lío”, insistió, citando al fallecido papa Francisco.

“No es fácil ver a Jesús como alguien que trae fuego. Pero este fuego está destinado a destruir mentiras, violencia, crueldad, justicia”, afirmó. “Vos acordate que cuando tuvieron que votar por los médicos, por los administrativos del Garrahan. Alguien que tuvo a su hijo ahí adentro, peleando por su vida votó la destrucción del Garrahan. Hay que terminar con eso”, concluyó el cura.