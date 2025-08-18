Cierre de listas: los nombres que dejarán la Cámara de Diputados en diciembre

El Congreso tendrá desde diciembre un nuevo mapa político: varias figuras históricas de PRO, UxP y UCR no renovarán sus bancas en diciembre.

El cierre de listas en las distintas provincias dejó un panorama más claro sobre quiénes continuarán en la Cámara de Diputados, qué dirigentes llegan por primera vez y cuáles quedarán afuera a partir de diciembre en el Congreso. Aunque la composición definitiva se conocerá recién en la noche del 26 de octubre, ya hay certezas y movimientos que anticipan un recambio significativo.

Todas las fuerzas políticas perderán nombres de peso, ya sea por disputas internas, por apuestas al Senado o por desembarcos en legislaturas provinciales.

El PRO rumbo a diciembre en el Congreso Una de las salidas más resonantes será la de María Eugenia Vidal. La exgobernadora bonaerense, enfrentada con la estrategia de Mauricio Macri que cedió al PRO en favor de La Libertad Avanza en la Ciudad y en Buenos Aires, quedó sin lugar en las listas. En cambio, figuras cercanas a Javier Milei como Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi lograron ser respaldados por Karina Milei. También quedó relegado Fernando Iglesias, superado por Sabrina Ajmechet en la interna, mientras que Gerardo Milman, envuelto en sospechas por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner, quedó directamente afuera. Otro que no renovará es Luciano Laspina, referente económico del PRO, al igual que Germana Figueroa Casas.

Cómo quedan el peronismo y la UCR en la Cámara de Diputados En Unión por la Patria también habrá bajas relevantes. Leandro Santoro deja su banca tras ser electo legislador porteño, y se despiden históricos como Leopoldo Moreau, Carlos Heller y Daniel Gollan. También dejan sus bancas los massistas Daniel Arroyo, Mónica Litza, Marcela Passo y Micaela Morán. Carolina Gaillard intentará llegar al Senado por fuera del PJ, aunque con pocas chances.

El radicalismo es otro espacio que sufrirá un recambio fuerte. Rodrigo De Loredo, actual jefe de bloque, no renovará, lo mismo que Soledad Carrizo y Julio Cobos. Martín Tetaz, sin lugar en los acuerdos de su espacio, también dejará el Congreso. En tanto, Facundo Manes, que proyectaba una candidatura presidencial, buscará sin demasiadas perspectivas una banca en el Senado. Solo Martín Lousteau aparece con posibilidades concretas de permanecer, ahora como candidato a Diputados.