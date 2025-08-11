Vidal sostiene el rechazo al acuerdo entre el PRO y LLA: "Yo quiero hacer posmileísmo"

María Eugenia Vidal rechazó los acuerdos entre el PRO y La Libertad Avanza en 10 provincias y defendió competir para consolidar otra fuerza política.

María Eugenia Vidal reiteró su rechazo al acuerdo con La Libertad Avanza pero negó abandonar el PRO.

En medio del debate interno dentro del PRO sobre la estrategia electoral y su relación con La Libertad Avanza (LLA), la diputada nacional María Eugenia Vidal insiste en que la mejor opción es competir y no fusionarse. La dirigente de peso dentro del espacio señaló que no comparte la decisión tomada en 10 provincias y defendió la necesidad de fortalecer una segunda fuerza política.

“Soy parte de los dirigentes del PRO que cree que es bueno competir con LLA. Quiero una Argentina con dos fuerzas racionales y maduras. Para eso se necesita una segunda fuerza sólida que pueda discutir qué se puede hacer mejor”, sostuvo.

María Eugenia Vidal da la discusión interna en el PRO La referente amarilla explicó que ya había manifestado su postura a figuras clave como Mauricio Macri y Jorge Macri: “Lo que les dije fue lo mismo que expresé en público: creía que este no era el camino, que el camino era ayudar a construir una segunda fuerza sólida”.

En ese sentido, se desmarcó de un discurso de confrontación directa contra el oficialismo libertario: “Yo no quiero hacer antimileismo, quiero hacer posmileismo”, afirmó.