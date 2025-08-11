Cómo quedan los partidos porteños, tras el voto PRO y de los ausentes

El próximo 17 de agosto vence el plazo para que los partidos y alianzas que buscan competir en las elecciones nacionales, anoten a sus candidatos. Después, en diez días se lanzará la campaña electoral como lo marca el cronograma para las legislativas de medio término en todo el país.

En la Ciudad de Buenos Aires comenzará además otra pelea por los votos que, especialmente, seduce a las alianzas y partidos que no tuvieron chances en las elecciones locales de mayo pasado y a nuevas fórmulas que intentan ser una opción opositora al Gobierno y a la vez al peronismo, una oferta más de centro que se asemeje a lo que fue Juntos por el Cambio o el voto original del PRO .

No es todo. Hay otro sector a conquistar para lo cual, por estas horas, algunos partidos políticos diagraman una estrategia particular. Es el sector de los indiferentes o decepcionados que no fueron a votar el pasado 18 de mayo, marcando una tendencia que se repite en provincias.

Las cuentas tras las elecciones que definieron el recambio en la Legislatura porteña le dieron en primer lugar (30%) a La Libertad Avanza (LLA); y el segundo (27%) al peronismo, quedando tercero el PRO con apenas 15% de los votos, un sello que no estará en el cuarto oscuro por el acuerdo electoral con los libertarios.

Si se repitieran los resultados de mayo, se cree que, de ese 15%, una buena parte podría votar por LLA y otra estaría apta para apostar a una oferta diferente. En ese sentido, están atentos distintos sellos que buscarán arrebatarle el senador por la minoría al peronismo, aunque la dispersión de listas opositoras no los favorece.

Fracasó, en la Ciudad de Buenos Aires, el armado de un combo opositor que incluyera al PRO y aglutinara las expresiones antikirchneristas y antimileístas. En cambio, esa posición se expresará en unas cuatro listas diferentes.

Cómo se reconfigurará la legislatura porteña

La Ciudad de Buenos Aires renueva 13 diputados nacionales y 3 senadores. Curiosamente dejarán las bancas en la Cámara alta Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri por la mayoría que en su momento fue Cambiemos; y, por la minoría, Mariano Recalde por el peronismo.

Ahora Tagliaferri es legisladora porteña electa por el larretismo, y Lousteau competirá por una banca en Diputados con la marca Ciudadanos Unidos, boleta que encabeza como postulante a senador Facundo Manes, lista que anima el radicalismo porteño.

Es uno de los casos que apuestan a recibir votos que en mayo fueron al PRO pero que no simpatizan con los libertarios y parte de los que no fueron a votar.

Otro sello, Hacemos Futuro, que postula a Graciela Ocaña como candidata a senadora y a Hernán Reyes de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, buscará una estrategia para la mitad del padrón porteño que no concurrió a los comicios de mayo pasado. Ocaña armó una alianza electoral con Horacio Rodríguez Larreta que obtuvo 8 puntos en la grilla de resultados, lo que permitió la elección de 3 legisladores porteños: Larreta, Ocaña y Emmanuel Ferrario. Larreta mira el turno del 2027 y no presentará candidatos propios en octubre pero dará muestras de su apoyo a su aliada, quien conduce el partido Confianza Pública.

En el mismo camino está Ricardo López Murphy quien se postula a primer diputado nacional.