La alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza oficializó su lista definitiva: los nombres

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza formalizaron la presentación de sus listas de candidatos a diputados nacionales , senadores y diputados provinciales y concejales, en el marco de la alianza electoral que ambos espacios sellaron para los comicios legislativos del 26 de octubre.

Este domingo 17 de agosto a la medianoche vence el plazo dispuesto por la Justicia Electoral para presentar las listas de las candidaturas. Este sábado 16 fue develado que Luis Petri será quien encabece el listado de candidatos al Congreso. El mendocino, quien es el ministro de Defensa, dejará el Ejecutivo nacional y además, se desafilió a la Unión Cívica Radical para formar parte del partido La Libertad Avanza .

Esta tarde se dio a conocer parte del listado que fue presentado ante la Justicia.

1°- Luis Alfonso Petri – abogado –

2°- Pamela Fernanda Verasay – contadora –

3°- Álvaro Martínez – abogado -

4°- María Julieta Metral Asensio – abogada oriunda de San Rafael y radicada en Mendoza -

5°- Mauricio Oscar Pinti Clop - Economista

Senadores Provinciales

Primer Distrito

1°- Patricia Sánchez: es abogada, actualmente, es secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Capital.

2°- Lucas Fosco: es médico, oriundo del departamento de Lavalle.

Segundo Distrito

1°- Néstor Majul: es procurador, oriundo del departamento de Maipú – actualmente es secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación.

2°- Alejandra Carina Gómez: es abogada y llega desde el departamento de Junín.

Tercer Distrito

1°- Martín Kerchner Tomba: es contador, actual presidente Provisional del Senado – Godoy Cruz -.

2°- Macarena Soledad D´Ambrogio: es arquitecta, oriunda del departamento de Luján de Cuyo.

Cuarto Distrito

1°- Leonardo Yapur: es abogado, actualmente concejal del departamento de San Rafael.

2°- María Carolina Loparco: es escribana, oriunda del departamento de San Rafael.

Diputados Provinciales

Primer Distrito

1°- Julián Sadofschi: es contador, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

2°- María Inés Ramos: es abogada, de Guaymallén.

Segundo Distrito

1°- Griselda Petri: es contadora, actual vicepresidenta de la UCR - San Martín -.

2°- Pablo Castro: comerciante

Tercer Distrito

1°- Melisa Martínez Malanca: es abogada, actualmente concejal del departamento de Godoy Cruz.

2°- Carlos Federico Palazzo: es abogado, oriundo del departamento de Godoy Cruz.

Cuarto Distrito

1°- Alejandra Torti: es administradora contable de empresas, actualmente es concejal del departamento de General Alvear.

2°- Nicolás de Pedro Buttini: es abogado y llega desde San Rafael.

Los integrantes de La Libertad Avanza, casi todos desconocidos

El listado que presentó el partido La Libertad Avanza para integrar a la Legislatura son casi todos de personas que son nuevas en la política partidaria. La mayoría son abogados, cercanos al presidente del espacio, el actual diputado nacional Facundo Correa Llano.

En cambio, los representantes de Cambia Mendoza actualmente tiene un cargo electivo o son funcionarios de municipios. Hay algunos candidatos que van por la reelección, como Pamela Verasay quien ya es diputada nacional y Martín Kerchner, el actual presidente provincial del Senado. Ambos reportan políticamente al gobernador Alfredo Cornejo.

Las listas que presentó ante la Justicia Electoral el Frente La Libertad Avanza fue armada con mayoría libertaria para los candidatos del Congreso y en cambio, para los cargos provinciales (Legislatura y Concejos Deliberante) el 70% pertenece a Cambia Mendoza mientras que el resto a LLA.