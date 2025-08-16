Luis Petri se fue de la UCR y se afilió a La Libertad Avanza

En un día intenso de negociaciones en la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza en la provincia, se supo que finalmente será el ministro de Defensa nacional, Luis Petri , quien lidere la lista del frente, secundado por la radical Pamela Verasay.

A la confirmación que generó sorpresa y revuelo, le siguió otra de mayor fuerza política en el medio de estas negociaciones: Luis Petri no solo encabezará la lista sino que también ya cambió de partido. El ministro nacional mendocino se fue de la Unión Cívica Radical (UCR) y ya selló su afiliación a la La Libertad Avanza .

La noticia fue confirmada primero a MDZ desde las Fuerzas del Cielo y luego por el propio Luis Petri en redes sociales, donde escribió: "En diciembre de 2023 tomé la decisión de sumarme al proyecto de cambio profundo que inició el Presidente Javier Milei. Con el orgullo y la responsabilidad de representar a mi provincia, Mendoza, doy un paso más: me afilio a La Libertad Avanza".

"Esta afiliación no es solo un acto formal: es una declaración de principios, una reafirmación de mi compromiso con el cambio real y con cada argentino que quiere vivir en una Nación libre y próspera. Porque no vamos a detenernos hasta cambiar la Argentina para siempre", agregó.

De esta manera, Petri encarará la lista para las elecciones del 26 de octubre pintado de violeta, renunciará al Ministerio de Defensa y seguramente estará asumiendo como diputado nacional el próximo 10 de diciembre.

La definición de Petri como candidato

La novedad se supo este sábado a pocas horas del vencimiento del plazo para presentar las lista de candidatos. Fue pública luego de conocerse que Facundo Correa Llano no se iba a postular y finalmente terminará su mandato como legislador sin asumir otro periodo.

El ministro de Defensa fue parte de las conversaciones sobre el formato de la lista del oficialismo, en el que participaba como parte del armado de Cambia Mendoza (como radical). Tras esta novedad habrá puja en el seno del frente. Mientras tanto, Petri viajó a Mendoza para ultimar detalles.

Desde La Libertad Avanza consideran, en el marco de esta decisión, que cuentan con la legitimidad para mantener los cargos en la lista que había pactado con anterioridad. Esto a pesar de las críticas de un sector del radicalismo. Por ejemplo, la de Julio Cobos, quien en un mensaje vía X (ex Twitter) expresó: "Si finalmente Luis Petri renuncia a la UCR para afiliarse a LLA, el cupo de minoría que le reconoció el radicalismo en las listas provinciales debería quedar sin efecto, porque si no se repartió en tercios para luego terminar siendo mitades desproporcionadas".

De hecho, había abierto el paraguas en caso de que el ministro mantenga su afiliación al radicalismo al expresar: "Si en Mendoza La Libertad Avanza lleva dos candidatos radicales a la cabeza de la lista nacional, el frente debería cambiar de nombre y de color".