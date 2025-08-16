Cobos criticó la candidatura de Petri: "El frente debe cambiar de nombre y de color"

La confirmación del ministro de Defensa, Luis Petri , al frente de la lista para la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza generó la reacción del diputado nacional Julio Cobos , quien manifestó su postura a través de sus redes sociales.

Cobos criticó la falta de transparencia en la elección de los candidatos, la cual, argumentó, se debe a la eliminación de las PASO. Para el diputado, este proceso ha llevado a especulaciones y a un alto nivel de discrecionalidad.

El referente de la UCR también señaló que si dos candidatos radicales encabezan la lista de otro frente, "el frente debe cambiar de nombre y de color". Por último, Cobos expresó que si Petri deja la Unión Cívica Radical para afiliarse a La Libertad Avanza, el cupo de minoría que el radicalismo le reconoció en las listas provinciales debe quedar sin efecto, "porque si no se repartió en tercios para luego terminar siendo mitades desproporcionadas".

La reacción de Cobos llega luego que este sábado se confirmara, a pocas horas del vencimiento del plazo para presentar las listas de candidatos, que Petri encabezará la lista de la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

La confirmación se produjo en la mañana de este sábado desde el entorno del funcionario nacional. La noticia tomó fuerza después de que Facundo Correa Llano anunciara que no se postulará y completará su mandato como legislador.

Como parte de las definiciones, también se confirmó que la candidata Pamela Verasay, por el ala de Cambia Mendoza, ocupará el segundo lugar en la lista. Las negociaciones continúan. Aún no se define si la lista incorporará como "extrapartidario" a Álvaro Martínez. El diputado del PRO, con el apoyo de Karina Milei y Lule Menem, podría ocupar un lugar en la nómina.

La reacción de Ilardo

En la vereda de la oposición, el exlegislador Lucas Ilardo, referente de La Cámpora en Mendoza, también utilizó sus redes sociales para manifestar su postura ante los movimientos políticos de la jornada. Cuestionó a los dirigentes que, según sus palabras, "saltan del barco".

ilardo

Sin mencionar nombres, el mensaje de Ilardo se interpreta como una crítica directa a los reacomodos de último momento en los distintos frentes electorales. El referente peronista hizo un llamado a los votantes a "rechazarlos en octubre" y advirtió que de no hacerlo "será demasiado tarde", en un intento por posicionar a su espacio como la única alternativa.