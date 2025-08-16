Bajo la atenta mirada de Cornejo, Petri firmó como cabeza de la lista de la alianza Cambia Mendoza-LLA

La alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza terminó de definir a los candidatos que serán cabeza de lista en una jornada agitada.

Luis Petri y Pamela Verasay sellaron su presencia como cabezas de lista de la alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

La alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza oficializó la lista de candidatos a diputados nacionales con el aval de los principales referentes. Luis Petri y Pamela Verasay firmaron su postulación junto al gobernador Alfredo Cornejo, en un acto interno que confirmó los nombres que encabezarán la boleta y tuvo la presencia de todos los intendentes de Cambia Mendoza.

Con el respaldo de la cúpula, la lista quedó encabezada por el ministro de Defensa, Luis Petri, en primer lugar y Pamela Verasay en el segundo.

El presidente de la UCR, Andrés "Peti" Lombardi, utilizó sus redes sociales para señalar que el acuerdo busca "defender a Mendoza y llevar la voz de nuestra provincia al Congreso". Agregó que fortalecen, además, "un proyecto nacional que sea sólido y con futuro, para transformar a la Argentina en el país que todos soñamos". También estuvo presente en la reunión el diputado nacional Facundo Correa Llano, referente de LLA en Mendoza.

GyfcBNRXgAAMtmo Cierre de listas La confirmación de Luis Petri como candidato a diputado nacional fue el resultado de una jornada agitada de negociaciones políticas. Hasta la mañana de este sábado, los partidos políticos de Mendoza no tenían las listas de candidatos definidas. La versión de la postulación de Petri tomó fuerza después de que Correa Llano anunciara su decisión de no postularse.

Durante el día, el entorno del ministro de Defensa confirmó su candidatura. En las primeras horas de la tarde, el hecho se oficializó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, los intendentes de Cambia Mendoza y el presidente de la UCR, Andrés Lombardi. Las fotografías del encuentro confirmaron a Petri y a Pamela Verasay como cabezas de la nómina.