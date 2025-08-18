La dura respuesta a Jorge Taiana a José Luis Espert: "Tuvo sus reversiones con el narcotráfico"

Ya con el modo campaña activado, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires Jorge Taiana (Fuerza Patria) le contestó a su adversario José Luis Espert (La Libertad Avanza): “Es un hombre que se dedica a insultar, amenazar y promover la violencia y el delito. Y que tuvo sus reversiones con el tráfico de sustancias ilícitas”.

Este mismo lunes, un rato antes, Espert había criticado fuertemente a los candidatos de Fuerza Patria : “ Son todos la misma mierda con distinto olor respecto de los nombres anteriores que tuvieron, Unión por la Patria, Frente para la Victoria... Esa lista representa la miseria, la podredumbre en la provincia de Buenos Aires ”.

Frente a esto, Taiana sostuvo que el candidato libertario es "una muestra de la débil vocación democrática, y de la débil fortaleza institucional y honradez de muchos de los miembros del Gobierno".

De cara a la fragmentación de las distintas ofertas opositoras, Taiana indicó: "Hay un peronismo que se aglutina y se prepara para defender lo que siempre defendimos, que son los intereses de las mayorías”.

Para el exministro de Defensa, la división de las distintas fuerzas opositoras "no es buena". "Dispersa el pensamiento y genera dificultades para abordar tareas colectivas como sociedad", señaló el candidato.

Jorge Taiana sobre la unidad del peronismo

“La unidad del peronismo no solo pone de pie a la política, sino también a la sociedad. La política es la única herramienta que tiene la mayoría para transformar democráticamente la sociedad”, destacó el candidato de Fuerza Patria.

De cara a lo que viene, Taiana planteó: “Tenemos que recuperar y tener un Congreso en donde el sector que apoyó tan intensamente al Gobierno se reduzca". "Es un apoyo a través de la parálisis y del abandono del rol. Tenemos un poder legislativo que no hizo más que avalar al Gobierno, salvo en el último tiempo donde por impulso de la oposición se sancionaron leyes", señaló.

Sobre el Gobierno de Javier Milei, el candidato peronista sostuvo: “No respeta la democracia y el voto popular". "Cuando el Congreso le dice que pare, no quiere parar y sigue haciendo lo mismo”, cerró.