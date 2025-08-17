Roberto Cachanosky competirá contra José Luis Espert en las elecciones de octubre

Unión Liberal oficializó la candidatura de Roberto Cachanosky a diputado nacional, acompañado por Griselda Romariz y el presidente del partido, Hugo Bontempo.

Este domingo se confirmó que el economista Roberto Cachanosky será candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y le disputará el voto liberal a José Luis Espert.

El anuncio llegó de la mano de Unión Liberal de la Provincia de Buenos Aires, que oficializó ante el Juzgado Federal la lista completa de postulantes que competirán por bancas en la Cámara baja.

Según detallaron desde el espacio, Cachanosky estará acompañado por Griselda Romariz, concejal de Escobar, y por Hugo Bontempo, presidente del partido. La candidatura busca consolidar una propuesta liberal con peso propio dentro del electorado bonaerense.

El economista compartirá escenario electoral con José Luis Espert, quien encabezará la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza. La competencia entre ambos promete tensar el debate dentro del espacio liberal y marcar diferencias en la agenda pública.