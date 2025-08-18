Cerraron las listas: caras nuevas y viejos conocidos que pelean por llegar a la Legislatura

Este domingo se presentaron las listas que competirán en las próximas elecciones legislativas. El 26 de octubre los mendocinos deberán concurrir a las urnas para elegir cinco diputados nacionales y también para renovar la mitad de las bancas en la Legislatura . Entre los candidatos a legisladores provinciales figuran varios nombres conocidos pero también aparecen nuevas caras que aspiran por primera vez a llegar a la Casa de las Leyes.

En los próximos comicios se elegirán 19 senadores y 24 diputados provinciales, repartidos entre las cuatro secciones electorales. En total, serán 8 las listas que compitan por esas bancas.

Entre los espacios políticos que aparecerán en la boleta única provincial estarán el frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza; Fuerza Justicialista Mendoza; Provincias Unidas-Defendamos Mendoza; Frente Verde; Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad; Frente Libertario Demócrata; Protectora Fuerza Política; y el Partido de los Jubilados.

La primera sección la componen los departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y Lavalle y elige 6 senadores y 8 diputados provinciales. La segunda sección está integrada por Maipú, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz y define 5 senadores y 6 diputados. La tercera sección contempla a Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato y San Carlos y renueva a 4 senadores y 5 diputados. En tanto, la cuarta sección corresponde a San Rafael, General Alvear y Malargüe, que vota para elegir 4 senadores y 5 diputados.

Se confirmaron todos los nombres que encabezarán la lista del Frente La Libertad Avanza en Mendoza.

Primera Sección:

1- Patricia Sánchez: secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Capital que responde al intendente Ulpiano Sarez.

2- Lucas Fosco, médico oriundo de Lavalle.

3- Eduardo Martín, secretario de Gobierno de Las Heras y hombre del intendente Francisco Lo Presti, aunque previamente tuvo un paso como funcionario de la gestión de "Yayo" Suarez en la Ciudad de Mendoza.

Segunda Sección:

1- Néstor Majul: histórico dirigente cornejista y actual secretario de Articulación Federal en el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich.

2- Alejandra Carina Gómez: abogada de Junín.

3- Natalia Robite: directora de Educación de Junín que responde al intendente Mario Abed.

Tercera Sección:

1- Martín Kerchner Tomba: ex funcionario provincial y actual senador y presidente Provisional del Senado.

2- Macarena Soledad D´Ambrogio: arquitecta oriunda del departamento de Luján de Cuyo.

3- Silvia Cornejo: hermana del gobernador y ex presidenta de la UCR de San Carlos, además de ex delegada de la Dirección General de Escuelas (DGE) en el Valle de Uco.

Cuarta Sección:

1- Leonardo Yapur: abogado y actualmente concejal radical del departamento de San Rafael.

2- María Carolina Loparco: escribana oriunda del departamento de San Rafael.

3- Jésica Laferte: actual senadora provincial y pareja del ex intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda.

Diputados Provinciales

Primera Sección

1- Julián Sadofschi: presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que responde al presidente de la UCR y titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

2- María Inés Ramos: abogada oriunda de Guaymallén.

3- Juana Allende, presidenta del bloque de concejales radicales de Guaymallén, que responde al intendente Marcos Calvente.

Segunda Sección

1- Griselda Petri: contadora, actual vicepresidenta de la UCR y hermana de Luis Petri

2- Pablo Castro: comerciante

3- Daniel Llaver: actual diputado provincial que pertenece a las filas del intendente de San Martín, Raúl Rufeil

Tercera Sección

1- Melisa Martínez Malanca: actualmente concejal radical del departamento de Godoy Cruz.

2- Carlos Federico Palazzo: es abogado, oriundo del departamento de Godoy Cruz.

3- Leonardo Mastrángelo: director de Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos de Godoy Cruz.

Cuarta Sección

1- Alejandra Torti: presidenta del Concejo Deliberante de General Alvear.

2- Nicolás De Pedro Buttini: abogado oriundo de San Rafael.

3- Carlos Ponce: dirigente oriundo de General Alvear que responde a Petri.

Fuerza Justicialista Mendoza

parisi ilardo.JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Senadores

Primera Sección:

1- Adriana Cano: actual senadora cercana a Carlos Ciurca.

2- Gustavo Valls: exlegislador provincial y mano derecha de Félix.

Segunda Sección:

1- Luis Novillo, actual presidente del PJ de la comuna maipucina

2- María Luz Llorens

3- Juan Pablo Gulino, actual legislador provincial, que responde a Stevanato.

Tercera Sección:

1- Omar Parisi: ex intendente de Luján y ex candidato a gobernador del peronismo

2- Alejandra Pantas, del ciurquismo

3-Cecilia Echenique: referente de Proyecto Sur.

Cuarta Sección:

1-Pedro Serra, actual senador provincial.

2-Liliana Paponet, actual diputada nacional.

3-Javier Molina, ex diputado provincial y actualmente funcionario de San Rafael.

Diputados

Primera Sección:

1-Lucas Ilardo: exsenador provincial y uno de los referentes de La Cámpora.

2- Lidia Quintana, dirigente kirchnerista también de Las Heras y que responde a Néstor Márquez.

3- Valentina Morán: actual diputada provincial y militante de La Cámpora.

Segunda Sección:

1-Matías Montes: funcionario de Stevanato

2-Aixa Moreno.

3- Rolando Firmani: dirigente de la CGT

Tercera Sección:

1- Julio Villafañe: actual legislador del sector de Martín Aveiro.

2-Dana Encina, referente de Godoy Cruz del kirchnerismo

3-Natalia Castro, presidenta del Colegio de profesionales de Trabajo Social

Cuarta Sección:

1- Alejandra Barro, malargüina cercana al jefe comunal Celso Jaque

2- Gustavo Perret, actual legislador oriundo de San Rafael.

Frente Verde

frente verde partido lista 36436

Senadores provinciales

Primera Sección:

1- Ricardo García

2- Flavia Pasqualetti.

Segunda Sección:

1-Manuel Verdaguer

2- Analía Pallero.

Tercera Sección:

1-Ernesto Mancinelli

2- María Cecilia Lucero.

Cuarta Sección:

1- Fabiola Carrión

2- Hugo Fernández.

Diputados provinciales

Primera Sección:

1-Emanuel Fugazzotto

2-Anabel Herensperger.

Segunda Sección:

1- Alejandro Verón

2- Molina Marina Jesica.

Tercera Sección:

1- Florencia Galvani

2- Emir Laurel.

Cuarta Sección:

1- Martín Palma

2- Mariana Sosa.

Frente Libertario Demócrata

partido democrata bunker milei en mendoza.jpg Alf Ponce Mercado/MDZ

Senadores provinciales

Primera Sección

1-Pedro García Espetxe, quien fuera abogado de la Secretaría de Gobierno durante 18 años; secretario relator del Tribunal de Cuentas y director de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado de Mendoza durante 20 años.

Segunda Sección

1- Damián Córdoba, del Partido Libertario

Tercera Sección

1- Cristian Cuattrocchi

Cuarta Sección

1- Carlos Lagos.

Diputados provinciales:

Primera Sección

1- Catalina Garay Lira, presidenta del Partido Libertario

Segunda Sección:

1- Fabián Bello

Tercera Sección

1- Hugo Gottardini

Cuarta Sección

1-Martín Marcianesi.

Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza

La Alianza Provincias Unidas, conformada por Jorge Difonso, Flavia Manoni, Marcos Quattrini, Roberto Righi, Ariel Pringles, entre otros. La Alianza Provincias Unidas, conformada por Jorge Difonso, Flavia Manoni, Marcos Quattrini, Roberto Righi, Ariel Pringles, entre otros.

Senadores

Primera Sección:

1- Federico Abalos

Segunda Sección:

1- Daniel Disero

Tercera Sección:

1- Vanessa Riera

Cuarta Sección:

1- Cecilia Bielli

Diputados

Primera Sección:

1- Roberto Righi, ex intendente peronista de Lavalle.

Segunda Sección:

1-Gerardo Santarelli, dirigente del Partido Socialista (PS)

Tercera Sección:

1-Laura “Lula” Balsells Miró, actual diputada provincial del PRO

Cuarta Sección:

1-Gustavo Majstruk, ex diputado provincial del PJ

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U)

Nicolás De Caño, Myriam Bregman, Noelia Barbeito y Lautaro Jiménez. Foto: Gentileza FIT Nicolás De Caño, Myriam Bregman, Noelia Barbeito y Lautaro Jiménez. Foto: Gentileza FIT

Senadores provinciales

Primera Sección:

1- Marcia Marianetti

2- Sergio Morán

Segunda Sección:

1- Martín Rodríguez

2- Verónica Paiz

Tercera Sección:

1- Rafael Sosa

2- Marina Quiroga

Cuarta Sección:

1- Hernán Pujol

2- María Justina Correa

Diputados provinciales

Primera Sección:

1-Lautaro Jiménez, ex senador provincial y ex candidato a gobernador del FIT

2-Noelia Barbeito, ex senadora provincial y ex candidata a gobernadora por el FIT.

Segunda Sección:

1- Tupac Coletti Roumec

2- Daniela Luna

Tercera Sección:

1- Cecilia Soria

2- Ramiro Gorigoitia

Cuarta Sección:

1- Lihuen Albornoz Antúnez

2- Edgard Sotorres

Partido de los Jubilados

Senadores provinciales

Primera Sección:

1- Juan Pablo Baro

2- Lorena Betsabe Pereyra

Segunda Sección:

1- Luis Esteban Ghisleni

2- Sofía Brenda Benegas

Tercera Sección:

1- Bruno Javier Oropel

2- Romina Estefanía Venegas Tolosa

Cuarta Sección:

1- Carlos Antonio Samudio

2-Adriana Beatriz Calderón

Partido de los Jubilados

Diputados provinciales

Primera Sección:

1-Carlos Orlando Zalazar

2-Elizabeth Elena Rojas

Segunda Sección:

1- María Isabel Grosso

2- Salvador Buenasorte

Tercera Sección:

1- Daniel Oscar Sieli

2- Mónica Elorza Requelme

Cuarta Sección:

1- Laura Beatriz Carrasco

2- Darío Alejandro Barcudi

Protectora Fuerza Política

Daniel Orozco y José Luis Ramón.jpeg Daniel Orozco y José Luis Ramón en la sede de Protectora. Gentileza

Senadores provinciales

Primera Sección:

1- Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras y ex candidato a vicegobernador de La Unión Mendocina.

2- Cecilia Pérez.

Segunda Sección:

1-Mario Prospiti

2- Stella Arrieta

Tercera Sección:

1-Pablo Cazabán, reconocido abogado mendocino

2-Lucio Arenas Sandovar

Cuarta Sección:

1- Johana Lucero

2- Mateo Adrián Matas

Diputados provinciales

Primera Sección:

1- José Luis Ramón, ex diputado nacional y actual diputado provincial

2- Lucía Ramos

Segunda Sección:

1- Emir Moises Nasiff

2- Ernestina Varela

Tercera Sección:

1- Alberto Pont

2- Nancy Peralta

Cuarta Sección:

1-Julio Kobylanski

2-María Lucero