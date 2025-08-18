Cerraron las listas: caras nuevas y viejos conocidos que pelean por llegar a la Legislatura
Los 8 espacios políticos que competirán en las elecciones provinciales presentaron a sus candidatos a senadores y diputados provinciales.
Este domingo se presentaron las listas que competirán en las próximas elecciones legislativas. El 26 de octubre los mendocinos deberán concurrir a las urnas para elegir cinco diputados nacionales y también para renovar la mitad de las bancas en la Legislatura. Entre los candidatos a legisladores provinciales figuran varios nombres conocidos pero también aparecen nuevas caras que aspiran por primera vez a llegar a la Casa de las Leyes.
En los próximos comicios se elegirán 19 senadores y 24 diputados provinciales, repartidos entre las cuatro secciones electorales. En total, serán 8 las listas que compitan por esas bancas.
Te Podría Interesar
Entre los espacios políticos que aparecerán en la boleta única provincial estarán el frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza; Fuerza Justicialista Mendoza; Provincias Unidas-Defendamos Mendoza; Frente Verde; Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad; Frente Libertario Demócrata; Protectora Fuerza Política; y el Partido de los Jubilados.
La primera sección la componen los departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y Lavalle y elige 6 senadores y 8 diputados provinciales. La segunda sección está integrada por Maipú, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz y define 5 senadores y 6 diputados. La tercera sección contempla a Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato y San Carlos y renueva a 4 senadores y 5 diputados. En tanto, la cuarta sección corresponde a San Rafael, General Alvear y Malargüe, que vota para elegir 4 senadores y 5 diputados.
La Libertad Avanza+Cambia Mendoza
Senadores provinciales
Primera Sección:
1- Patricia Sánchez: secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Capital que responde al intendente Ulpiano Sarez.
2- Lucas Fosco, médico oriundo de Lavalle.
3- Eduardo Martín, secretario de Gobierno de Las Heras y hombre del intendente Francisco Lo Presti, aunque previamente tuvo un paso como funcionario de la gestión de "Yayo" Suarez en la Ciudad de Mendoza.
Segunda Sección:
1- Néstor Majul: histórico dirigente cornejista y actual secretario de Articulación Federal en el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich.
2- Alejandra Carina Gómez: abogada de Junín.
3- Natalia Robite: directora de Educación de Junín que responde al intendente Mario Abed.
Tercera Sección:
1- Martín Kerchner Tomba: ex funcionario provincial y actual senador y presidente Provisional del Senado.
2- Macarena Soledad D´Ambrogio: arquitecta oriunda del departamento de Luján de Cuyo.
3- Silvia Cornejo: hermana del gobernador y ex presidenta de la UCR de San Carlos, además de ex delegada de la Dirección General de Escuelas (DGE) en el Valle de Uco.
Cuarta Sección:
1- Leonardo Yapur: abogado y actualmente concejal radical del departamento de San Rafael.
2- María Carolina Loparco: escribana oriunda del departamento de San Rafael.
3- Jésica Laferte: actual senadora provincial y pareja del ex intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda.
Diputados Provinciales
Primera Sección
1- Julián Sadofschi: presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que responde al presidente de la UCR y titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
2- María Inés Ramos: abogada oriunda de Guaymallén.
3- Juana Allende, presidenta del bloque de concejales radicales de Guaymallén, que responde al intendente Marcos Calvente.
Segunda Sección
1- Griselda Petri: contadora, actual vicepresidenta de la UCR y hermana de Luis Petri
2- Pablo Castro: comerciante
3- Daniel Llaver: actual diputado provincial que pertenece a las filas del intendente de San Martín, Raúl Rufeil
Tercera Sección
1- Melisa Martínez Malanca: actualmente concejal radical del departamento de Godoy Cruz.
2- Carlos Federico Palazzo: es abogado, oriundo del departamento de Godoy Cruz.
3- Leonardo Mastrángelo: director de Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos de Godoy Cruz.
Cuarta Sección
1- Alejandra Torti: presidenta del Concejo Deliberante de General Alvear.
2- Nicolás De Pedro Buttini: abogado oriundo de San Rafael.
3- Carlos Ponce: dirigente oriundo de General Alvear que responde a Petri.
Fuerza Justicialista Mendoza
Senadores
Primera Sección:
1- Adriana Cano: actual senadora cercana a Carlos Ciurca.
2- Gustavo Valls: exlegislador provincial y mano derecha de Félix.
Segunda Sección:
1- Luis Novillo, actual presidente del PJ de la comuna maipucina
2- María Luz Llorens
3- Juan Pablo Gulino, actual legislador provincial, que responde a Stevanato.
Tercera Sección:
1- Omar Parisi: ex intendente de Luján y ex candidato a gobernador del peronismo
2- Alejandra Pantas, del ciurquismo
3-Cecilia Echenique: referente de Proyecto Sur.
Cuarta Sección:
1-Pedro Serra, actual senador provincial.
2-Liliana Paponet, actual diputada nacional.
3-Javier Molina, ex diputado provincial y actualmente funcionario de San Rafael.
Diputados
Primera Sección:
1-Lucas Ilardo: exsenador provincial y uno de los referentes de La Cámpora.
2- Lidia Quintana, dirigente kirchnerista también de Las Heras y que responde a Néstor Márquez.
3- Valentina Morán: actual diputada provincial y militante de La Cámpora.
Segunda Sección:
1-Matías Montes: funcionario de Stevanato
2-Aixa Moreno.
3- Rolando Firmani: dirigente de la CGT
Tercera Sección:
1- Julio Villafañe: actual legislador del sector de Martín Aveiro.
2-Dana Encina, referente de Godoy Cruz del kirchnerismo
3-Natalia Castro, presidenta del Colegio de profesionales de Trabajo Social
Cuarta Sección:
1- Alejandra Barro, malargüina cercana al jefe comunal Celso Jaque
2- Gustavo Perret, actual legislador oriundo de San Rafael.
Frente Verde
Senadores provinciales
Primera Sección:
1- Ricardo García
2- Flavia Pasqualetti.
Segunda Sección:
1-Manuel Verdaguer
2- Analía Pallero.
Tercera Sección:
1-Ernesto Mancinelli
2- María Cecilia Lucero.
Cuarta Sección:
1- Fabiola Carrión
2- Hugo Fernández.
Diputados provinciales
Primera Sección:
1-Emanuel Fugazzotto
2-Anabel Herensperger.
Segunda Sección:
1- Alejandro Verón
2- Molina Marina Jesica.
Tercera Sección:
1- Florencia Galvani
2- Emir Laurel.
Cuarta Sección:
1- Martín Palma
2- Mariana Sosa.
Frente Libertario Demócrata
Senadores provinciales
Primera Sección
1-Pedro García Espetxe, quien fuera abogado de la Secretaría de Gobierno durante 18 años; secretario relator del Tribunal de Cuentas y director de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado de Mendoza durante 20 años.
Segunda Sección
1- Damián Córdoba, del Partido Libertario
Tercera Sección
1- Cristian Cuattrocchi
Cuarta Sección
1- Carlos Lagos.
Diputados provinciales:
Primera Sección
1- Catalina Garay Lira, presidenta del Partido Libertario
Segunda Sección:
1- Fabián Bello
Tercera Sección
1- Hugo Gottardini
Cuarta Sección
1-Martín Marcianesi.
Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza
Senadores
Primera Sección:
1- Federico Abalos
Segunda Sección:
1- Daniel Disero
Tercera Sección:
1- Vanessa Riera
Cuarta Sección:
1- Cecilia Bielli
Diputados
Primera Sección:
1- Roberto Righi, ex intendente peronista de Lavalle.
Segunda Sección:
1-Gerardo Santarelli, dirigente del Partido Socialista (PS)
Tercera Sección:
1-Laura “Lula” Balsells Miró, actual diputada provincial del PRO
Cuarta Sección:
1-Gustavo Majstruk, ex diputado provincial del PJ
Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U)
Senadores provinciales
Primera Sección:
1- Marcia Marianetti
2- Sergio Morán
Segunda Sección:
1- Martín Rodríguez
2- Verónica Paiz
Tercera Sección:
1- Rafael Sosa
2- Marina Quiroga
Cuarta Sección:
1- Hernán Pujol
2- María Justina Correa
Diputados provinciales
Primera Sección:
1-Lautaro Jiménez, ex senador provincial y ex candidato a gobernador del FIT
2-Noelia Barbeito, ex senadora provincial y ex candidata a gobernadora por el FIT.
Segunda Sección:
1- Tupac Coletti Roumec
2- Daniela Luna
Tercera Sección:
1- Cecilia Soria
2- Ramiro Gorigoitia
Cuarta Sección:
1- Lihuen Albornoz Antúnez
2- Edgard Sotorres
Partido de los Jubilados
Senadores provinciales
Primera Sección:
1- Juan Pablo Baro
2- Lorena Betsabe Pereyra
Segunda Sección:
1- Luis Esteban Ghisleni
2- Sofía Brenda Benegas
Tercera Sección:
1- Bruno Javier Oropel
2- Romina Estefanía Venegas Tolosa
Cuarta Sección:
1- Carlos Antonio Samudio
2-Adriana Beatriz Calderón
Partido de los Jubilados
Diputados provinciales
Primera Sección:
1-Carlos Orlando Zalazar
2-Elizabeth Elena Rojas
Segunda Sección:
1- María Isabel Grosso
2- Salvador Buenasorte
Tercera Sección:
1- Daniel Oscar Sieli
2- Mónica Elorza Requelme
Cuarta Sección:
1- Laura Beatriz Carrasco
2- Darío Alejandro Barcudi
Protectora Fuerza Política
Senadores provinciales
Primera Sección:
1- Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras y ex candidato a vicegobernador de La Unión Mendocina.
2- Cecilia Pérez.
Segunda Sección:
1-Mario Prospiti
2- Stella Arrieta
Tercera Sección:
1-Pablo Cazabán, reconocido abogado mendocino
2-Lucio Arenas Sandovar
Cuarta Sección:
1- Johana Lucero
2- Mateo Adrián Matas
Diputados provinciales
Primera Sección:
1- José Luis Ramón, ex diputado nacional y actual diputado provincial
2- Lucía Ramos
Segunda Sección:
1- Emir Moises Nasiff
2- Ernestina Varela
Tercera Sección:
1- Alberto Pont
2- Nancy Peralta
Cuarta Sección:
1-Julio Kobylanski
2-María Lucero