Todos los nombres: estos son los candidatos a diputados nacionales por Mendoza

La carrera electoral para las legislativas del 26 de octubre ya se puso en marcha. Este domingo venció el plazo para la presentación de las listas de candidatos que competirán en los próximas elecciones . En Mendoza habrá siete espacios políticos que disputarán en las urnas las bancas para el Congreso que se ponen en juego.

Los mendocinos votarán en octubre para elegir a cinco diputados nacionales que representarán a la provincia en el Congreso. Los votantes podrán elegir entre siete opciones que figurarán en la boleta única de postulantes.

En total, se presentaron para esta elección seis alianzas y un partido político de manera individual. En la competencia por las bancas nacionales estarán el frente oficialista La Libertad Avanza+Cambia Mendoza; Fuerza Justicialista Mendoza; Provincias Unidas-Defendamos Mendoza; Frente Verde; Frente Libertario Demócrata; Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad; y Protectora Fuerza Política.

En el frente oficialista La Libertad Avanza + Cambia Mendoza la gran sorpresa se conoció este sábado, un día antes del cierre de listas. Lejos de todos los pronósticos, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, fue el elegido de los hermanos Milei para encabezar la lista nacional en Mendoza, abandonando de esta manera el Gabinete nacional. El sanmartiniano se desafilió de la UCR y se pasó a las filas libertarias como parte de esta maniobra electoral que agitó el escenario político y sorprendió a las principales figuras del oficialismo mendocino.

La cornejista Pamela Verasay irá en segundo lugar para buscar la reelección como diputada nacional. Previamente, la contadora radical había ocupado una banca de senadora nacional y también había tenido un breve paso por la Legislatura provincial.

El tercer puesto quedó en manos de Álvaro Martínez, actual diputado nacional que concluye su mandato en diciembre de este año. Si bien tiene sus orígenes en el PRO, el hombre ligado a Omar De Marchi integra el bloque oficialista en el Congreso desde el inicio de la gestión de Milei. Al igual que Petri, en las últimas horas oficializó su afiliación a La Libertad Avanza.

Alvaro Martinez, Facundo Correa Llano

En cuarto lugar quedó posicionada una cara nueva para la política mendocina. Se trata de María Julieta Metral Asensio, una joven abogada de 35 años oriunda de San Rafael y radicada en Mendoza, que fue propuesta en representación de La Libertad Avanza.

Completa la nómina el dirigente radical Mauricio Pinti Clop, actual gerente de Emesa, ex presidente del Concejo Deliberante de Maipú y ex candidato a intendente de ese mismo departamento en 2023.

El peronismo sin sorpresas de útlimo momento

El Frente Justicialista Mendoza, liderado por el Partido Justicialista (PJ), fue el primer espacio que definió a sus candidatos luego de acodar una lista de unidad entre el sector de los intendentes y el kirchnerismo.

Flor Destéfanis, Emir Félix, Fernando Ubieta, Matías Stevanato y Jorge Omar Giménez. Foto: Gentileza PJ Flor Destéfanis, Emir Félix, Fernando Ubieta, Matías Stevanato y Jorge Omar Giménez. Foto: Gentileza PJ

La lista de candidatos a diputados nacionales estará encabezada por el ex intendente de San Rafael y actual presidente del PJ provincial, Emir Félix, secundado por la dirigente kirchnerista Marisa Uceda, quien fuera diputada nacional entre 2019 y 2023.

Completan la nómina el intendente de Maipú, Matías Stevanato; la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis; y el intendente de La Paz, Fernando Ubieta.

Los verdes se esperanzan con una banca

El Frente Verde, la coalición conformada por el Partido Verde, Libres del Sur y Reconstruyendo Malargüe, presentará una lista de candidatos a diputados nacionales encabezada por Mario Vadillo.

El abogado defensor de los consumidores fue diputado provincial entre 2018 y 2022 ingresando por el Partido Intransigente (PI), de la mano de su ex amigo José Luis Ramón. Tras distanciarse de Protectora, en 2023 fue candidato a gobernador por el Partido Verde y se ubicó en cuarto lugar, muy cerca del peronismo.

Frente Verde, el acuerdo entre el Partido Verde y Libres del Sur Frente Verde, el acuerdo entre el Partido Verde y Libres del Sur Prensa Partido Verde

El segundo lugar en la lista lo ocupará una dirigente proveniente de Libres del Sur, el partido que hasta hace un mes formaba parte de Cambia Mendoza, pero que rompió con la UCR luego del acuerdo electoral entre el gobernador Alfredo Cornejo y Javier Milei.

La segunda postulante del Frente Verde al Congreso será Belén Bobba, militante de Libres del Sur y directora de Género y Diversidad del Gobierno de Cornejo hasta el 31 de julio pasado.

La izquierda y el anhelo de volver al Congreso

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) apuesta a volver a conseguir una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, tras más de una década del batacazo que protagonizó Nicolás del Caño en 2013.

Micaela Blanco Minoli Candidata Diputada Nacional Frente de Izquierda Unidad (4) Marcos Garcia / MDZ

Para las próximas elecciones, la primera candidata al Congreso será la joven periodista y docente Micaela Blanco Minoli, quien fuera concejal de Lavalle entre 2018 y 2022, surgiendo de las filas del PTS.

En segundo lugar irá Nicolás Fernández, dirigente proveniente del MST, y completan el listado Marta Bernabeu (PTS), Nicolás Cortez (Partido Obrero) y Julieta Uceda (MST).

Los candidatos del “mileismo blue” en Mendoza

El Frente Libertario Demócrata se presentará en estas elecciones como una opción mileista disidente. Tanto el Partido Demócrata (PD) como el Partido Libertario (PL) respaldan el rumbo del gobierno del presidente Milei pero son opositores a Cornejo. Por lo tanto, la alianza entre los oficialismos los dejó afuera y decidieron presentar una propuesta propia.

Grabiel Sottile

Este espacio llevará como candidatos a diputados nacionales a Gabriel Sottile, abogado que representará al Partido Demócrata (PD) y que ya fue candidato por el Partido Federal, acompañando la lista liderada por Carlos Ianizzotto en 2021. Por su parte, la segunda postulante de la lista será Mariel Maestri, una médica postulada por el Partido Libertario (PL).

Una reconocida abogada representará a Protectora

El partido fundado y liderado por José Luis Ramón presentará como primera candidata a diputada nacional a la abogada especialista en género, Carolina Jacky. Irá como postulante bajo el sello de Protectora Fuerza Política como partido en solitario.

carolina-jacky-425364

Jacky es una abogada reconocida en los tribunales provinciales y por primera vez será candidata a un cargo electivo.

En tanto, el segundo lugar en la lista lo ocupará Sebastián Zelada, técnico universitario en Electricidad e Informática Industrial.

El “grito federal” replicará en Mendoza

El espacio referenciado en los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy) tendrá su expresión en la provincia de la mano de la Alianza Provincias Unidas - Defendamos Mendoza.

jorge difonso 2.jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

El frente agrupa a los partidos Unión Popular, Compromiso Federal, Partido Federal, Partido Socialista, Partido Fe y la Coalición Cívica ARI.

El principal postulante al Congreso de esta alianza será Jorge Difonso. El actual diputado provincial y ex intendente de San Carlos encabezará este armado que se presenta como opositor a Milei y a Cornejo y alejado también del kirchnerismo.

El segundo lugar en la lista lo ocupará Flavia Manoni, actual senadora provincial y referente de Compromiso Federal.