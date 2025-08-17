Mario Vadillo encabezará la lista de la alianza entre el Partido Verde y Libres del Sur
El Frente Verde, que también incluye al espacio Reconstruyendo Malargüe, tendrá al diputado provincial encabezando la lista junto a Belén Bobba. Las listas para la legislatura provincial.
El diputado provincial Mario Vadillo será el principal candidato a diputado nacional por el nuevo Frente Verde, el espacio electoral que conformaron en alianza el Partido Verde junto a Libres del Sur, que tras el acuerdo entre el radicalismo y La Libertad Avanza decidió romper con Cambia Mendoza. A ese frente se le suma Reconstruyendo Malargüe para fortalecer la presencia en el sur.
El Frente Verde oficializó también sus listas para las elecciones legislativas provinciales, que también van a celebrarse el 26 de octubre, con nombres importantes para la estructura del partido como Emanuel Fugazzotto -anterior presidente del Partido Verde- como candidato a diputado provincial por el primer distrito.
Según indicaron en un comunicado, la alianza competirá en todos los niveles con el objetivo de ampliar su representación en la Legislatura provincial y los concejos deliberantes, además de "consolidarse como una alternativa política", con propuestas centradas en la "defensa del ambiente, la justicia social y el fortalecimiento de las instituciones públicas".
Mario Vadillo es actual diputado provincial y presidente del Partido Verde. Belén Bobba, por su parte, integra el movimiento Libres del Sur -comandado por Ernesto Mancinelli- y es una de las referentes de la organización feminista Mumalá.
La lista completa
Diputados nacionales
Mario Vadillo y Belén Bobba.
Diputados provinciales
- Primer distrito (Gran Mendoza): Emanuel Fugazzotto y Anabel Herensperger.
- Segundo distrito (Este): Alejandro Verón y Molina Marina Jesica.
- Tercer distrito (Valle de Uco): Florencia Galvani y Emir Laurel.
- Cuarto distrito (Sur): Martín Palma y Mariana Sosa.
Senadores provinciales
- Primera sección: Ricardo García y Flavia Pasqualetti.
- Segunda sección: Manuel Verdaguer y Analía Pallero.
- Tercera sección: Ernesto Mancinelli y María Cecilia Lucero.
- Cuarta sección: Fabiola Carrión y Hugo Fernández.
Concejales
- Alvear: Pablo Manuel Reyes y Adriana Kuroski.
- Ciudad: Gerardo García y María Laura Rojas.
- Godoy Cruz: Silvina Anfuso y Jorge Muñoz.
- Guaymallén: Paula Saucedo y Federico Ferrari.
- Junín: Germán Lepez y Romina Corvera.
- Las Heras: Agostina Barbosa y Eduardo González Di Pietro.
- Lavalle: Cristian Ceballos y Débora Arancibia.
- Malargüe: Silvina Camiolo y Gonzalo Frías.
- San Carlos: Carla Farías y Juan Bastías.
- Tunuyán: Carla Corvalán y Pedro Villarroel.
- Tupungato: Alejandra Salvatierra y Exequiel Altamirano.
- San Martín: Carolina Gizzi y José Luis Giménez.