Mario Vadillo encabezará la lista de la alianza entre el Partido Verde y Libres del Sur

El Frente Verde, que también incluye al espacio Reconstruyendo Malargüe, tendrá al diputado provincial encabezando la lista junto a Belén Bobba. Las listas para la legislatura provincial.

El diputado provincial Mario Vadillo será el principal candidato a diputado nacional por el nuevo Frente Verde, el espacio electoral que conformaron en alianza el Partido Verde junto a Libres del Sur, que tras el acuerdo entre el radicalismo y La Libertad Avanza decidió romper con Cambia Mendoza. A ese frente se le suma Reconstruyendo Malargüe para fortalecer la presencia en el sur.

El Frente Verde oficializó también sus listas para las elecciones legislativas provinciales, que también van a celebrarse el 26 de octubre, con nombres importantes para la estructura del partido como Emanuel Fugazzotto -anterior presidente del Partido Verde- como candidato a diputado provincial por el primer distrito.

Según indicaron en un comunicado, la alianza competirá en todos los niveles con el objetivo de ampliar su representación en la Legislatura provincial y los concejos deliberantes, además de "consolidarse como una alternativa política", con propuestas centradas en la "defensa del ambiente, la justicia social y el fortalecimiento de las instituciones públicas".

Mario Vadillo es actual diputado provincial y presidente del Partido Verde. Belén Bobba, por su parte, integra el movimiento Libres del Sur -comandado por Ernesto Mancinelli- y es una de las referentes de la organización feminista Mumalá.

frente verde partido lista 36436 La lista completa Diputados nacionales