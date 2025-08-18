Un juez declaró nulo el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad
Un juez federal aseguró que el acceso a la salud de menores con discapacidad “debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.
El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto de Javier Milei que vetó la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso. En la sentencia, tuvo en consideración que el acceso a la salud de menores con discapacidad “debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.
Noticia en desarrollo...