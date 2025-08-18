La Casa Rosada planifica el nuevo desembarco de Javier Milei en PBA para presentar a sus candidatos nacionales

Consumado el cierre de listas, el presidente Javier Milei encabezará este martes un acto en Junín, ciudad de cabecera de la Cuarta Sección Electoral, para presentar a sus candidatos a diputados nacionales en un territorio adverso para La Libertad Avanza . En la previa, la mesa chica que mueve los hilos de la campaña, con Karina Milei y Santiago Caputo a la cabeza, se reúne en Casa Rosada desde las 15 para preparar el camino hacia septiembre y octubre.

Llegado el mediodía, Cristian Ritondo y Diego Santilli, dos amigos de la casa, ingresaban al despacho del asesor presidencial Santiago Caputo en el primer piso de Balcarce 50, donde también los esperaba el armador bonaerense de Karina Milei, Sebastián Pareja. El motivo de la cita era diagramar los próximos pasos de la campaña para el 7 de septiembre, donde se dirmirán los cargos locales de la provincia de Buenos Aires.

En un territorio tan extenso como varios países europeos (por ejemplo Italia), los estrategas bonaerenses llegaron a la conclusión de que es necesario dividir para vencer. En ese sentido, si bien el foco estará puesto en las apariciones de Milei -ya se presentó en La Plata el jueves pasado, el martes lo hará en Junín y luego visitará Lomas de Zamora y Moreno- cada figura buscará tener protagonismo en los distintos distritos de la Provincia.

Así, Santilli, tercero en la lista de candidatos a diputados nacionales , quedó a cargo de caminar la Segunda y la Cuarta Sección, con actividades en Junín para este martes y en Pergamino el viernes. Por su parte, Ritondo viajará a Mar de Ajó el jueves para acompañar al cabeza de lista de La Libertad Avanza por la Quinta Sección, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

El objetivo es lograr abarcar la mayor cantidad de partidos de la Provincia antes de las elecciones del 7 de septiembre, donde los libertarios tendrán su primera prueba electoral en un escenario que plantea varias dificultades por la territorialidad que tienen los intendentes peronistas, sobre todo aquellos que compiten en persona bajo candidaturas testimoniales.

"Tenemos que tener en cuenta que ahora tenemos dos elecciones en la provincia de Buenos Aires, que tienen que encajar dos campañas. Si bien tienen un mismo fin y simbología, son dos campañas distintas: una para octubre, donde se habla de lo nacional; y el 7 de septiembre, donde discutimos por qué nunca más el kirchnerismo y los efectos que ha causado, no solamente en el país sino en la Provincia", aseguró a MDZ y otros medios acreditados Cristian Ritondo al finalizar el encuentro.

En ese contexto, para el jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados la elección bonaerense no condiciona la nacional, aunque sí podría servir como orientación del rumbo que tomarán los votantes. Sin embargo, remarcó que el 7 de septiembre "no va a ser una elección adversa" y enfatizó: "Los argentinos van a profundizar el cambio en septiembre y en octubre. Vamos a trabajar para ganarla".

Sebastian Pareja, Cristian Ritondo y Diego Santilli Foto: Nicolás Palermo/MDZ Sebastian Pareja, Cristian Ritondo y Diego Santilli en Casa Rosada. Foto: Archivo/Nicolás Palermo/MDZ

El acto de Javier Milei en Junín

Con el objetivo de reforzar ese mensaje, Javier Milei desembarcará este martes en el Teatro San Carlos de la ciudad de Junín, donde el libertario buscará no solo presentar a sus candidatos a diputados nacionales por la Provincia, sino también dar una muestra de fuerza en un territorio donde La Libertad Avanza juega de visitante.

La Cuarta Sección Electoral está compuesta por los partidos de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen. Ese conjunto de localidades representa a 550 mil habitantes de los 13 millones que votan en la Provincia -el 4% del padrón bonaerense- pero arriesgan siete bancas en el Senado provincial.

Se trata de un territorio donde tiene mucha fuerza Somos Buenos Aires, la alianza que conformaron intendentes disidentes del PRO con la Unión Cívica Radical, el PJ no kirchnerista, la Coalición Cívica, Hacemos, entre otros; y que tiene como cabeza de lista distrital al alcalde de Junín, Pablo Petrecca.

Para envalentonar a su candidato local, Gonzalo Cabezas, y además ganar envión de cara a octubre, se espera que Milei hable frente a 3.000 personas alrededor de las 20. Antes hará lo propio el primer candidato a diputado nacional, José Luis Espert, que estrenó la campaña con fuerte cruce a sus rivales de Fuerza Patria. "Son todos la misma mierda pero con distinto olor", sentenció.

Entre los invitados también acudirá la presidenta nacional del partido, Karina Milei, y otras figuras a nivel nacional y provincial. Para cerrar el evento, el mandatario posará con los 20 primeros candidatos de su lista de diputados nacionales.

Se trata del mencionado José Luis Espert, Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Noemí Humenuk, Sebastián Pareja, Johanna Sabrina Longo, Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro, Alejandro Finocchiaro, Giselle Castelnuovo, Sergio Daniel Figliuolo (Tronco), María Fernanda De Sensi, Miguel Schmuckler, María Luisa González Estevarena, Álvaro García, Andrea Vera, Joaquín Ojeda, Ana Tamagno, Carlos Pirovano y Martina León.

El Gobierno busca dejar atrás las internas en el "Triángulo de Hierro" En Casa Rosada, la llamada mesa bonaerense que integran Santiago Caputo, Karina Milei, Eduardo 'Lule' Menem y Sebastián Pareja se reunió para dirimir los próximos pasos de la campaña. X (@LLA_CABA)

Las próximas apariciones del "León" serán en Lomas de Zamora y el cierre de campaña del 3 de septiembre en Moreno. Ambos distritos son gobernados por el PJ, por lo que el objetivo será polarizar de frente con el gobernador Axel Kicillof y los intendentes peronistas, haciendo hincapié principalmente en la inseguridad y en otras falencias que le atribuyen a la gestión como Salud y Educación. En el caso de Junín, una localidad más alejada de esas problemáticas, el foco estará en las excesivas tasas municipales y provinciales.

Mientras tanto, la mesa de campaña bonaerense que integran Santiago Caputo, Karina Milei, Sebastián Pareja y Eduardo 'Lule' Menem se reunió este martes a las 15 en Casa Rosada para definir los próximos pasos, esta vez de cara a octubre. Allí el Gobierno apuesta a alcanzar los 40 puntos y, en términos de Javier Milei, "devorar al kirchnerismo en las urnas".