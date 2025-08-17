La abogada que encabezará la lista de diputados nacionales de Orozco y Ramón

La abogada especialista en género, Carolina Jacky, será la candidata a diputada nacional en primer término en la lista de Daniel Orozco y José Luis Ramón.

Daniel Orozco y José Luis Ramón ya armaron las listas de Protectora y eligieron a una abogada para encabezar.

Es la primera vez que es candidata. Nació en 1952 y es especialista en perspectiva y violencia de género. En tanto que Orozco y Ramón irán como postulantes a la Legislatura. Orozco como candidato a senador, primero en la lista y Ramón como diputado. Ambos por el primer distrito electoral.

En el tercer distrito se destaca el abogado Pablo Cazabán.

carolina-jacky-425364 Carolina Jacky será candidata. Captura La lista de Protectora El listado que ha trascendido por ahora, lleva a la abogada Carolina Jacky como candidata a diputada nacional en primer término y a Sebastián Zelada, que trabaja con los hipotecados UVA, en segundo.

Para encabezar el primer distrito en la Legislatura, van Ramón como diputado, es decir que se postula por la renovación de su actual banca y Orozco como candidato a senador. Los segundos en la lista del segundo distrito electoral son Emir Nasiff como diputado y Mario Prospiti como senador. En el tercero, como diputado Alberto Pont y como candidato a senador Pablo Cazabán, un abogado muy mediático como lo es Jacky. Para la cuarta sección electoral, van Alec Juliao Kobylanski como diputado y Johana Lucero como postulante a senadora.