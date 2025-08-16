El PRO de Mendoza implosiona antes del cierre de listas
La pelea interna del Pro interfiere en el armado de las listas. La renuncia de Germán Vicchi y el rol de Pradines.
El cierre de listas de candidatos para las elecciones de octubre también sirvió como catalizador de las peleas internas y dejó ver las debilidades de muchos partidos. Es el caso del PRO, partido que estuvo a punto de quedar afuera y se sumó a último momento al frente Provincias Unidas, mientras negocia para tener un candidato a diputado nacional, pero en el frente oficialista.
El PRO "implosionó" con el armado de las listas. Una de las señales es la disputa por los espacios en las listas provinciales y la renuncia de Germán Vicchi, legislador y referente del Pro.
Vicchi iba a ser candidato a diputado provincial por la primera sección electoral. El legislador tiene buena relación con gran parte de los espacios político de Provincias Unidas y supo marcar diferencias con la gestión de Cambia Mendoza. Pero las disputas internas del Pro terminaron limando la relación y Vicchi se alejó. Las peleas son con Omar De Marchi y Gabriel Pradines, quienes conducen el partido fundado a nivel nacional por Mauricio Macri.
Esa pelea es seguida de cerca por los armadores de Provincias Unidas, que aún desconfían del Pro luego de las idas y vueltas y el "abandono" que hubo de parte del demarchismo en la Unión Mendocina. El propio Pradines ya tuvo desencuentros con algunos dirigentes de PU. El joven dirigente de Guaymallén puja por un lugar en la lista de la legislatura pero podrían dejarlo en la pelea por el Concejo Deliberante.