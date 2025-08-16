El PRO de Mendoza implosiona antes del cierre de listas

La pelea interna del Pro interfiere en el armado de las listas. La renuncia de Germán Vicchi y el rol de Pradines.

El cierre de listas de candidatos para las elecciones de octubre también sirvió como catalizador de las peleas internas y dejó ver las debilidades de muchos partidos. Es el caso del PRO, partido que estuvo a punto de quedar afuera y se sumó a último momento al frente Provincias Unidas, mientras negocia para tener un candidato a diputado nacional, pero en el frente oficialista.

El PRO "implosionó" con el armado de las listas. Una de las señales es la disputa por los espacios en las listas provinciales y la renuncia de Germán Vicchi, legislador y referente del Pro.

Vicchi iba a ser candidato a diputado provincial por la primera sección electoral. El legislador tiene buena relación con gran parte de los espacios político de Provincias Unidas y supo marcar diferencias con la gestión de Cambia Mendoza. Pero las disputas internas del Pro terminaron limando la relación y Vicchi se alejó. Las peleas son con Omar De Marchi y Gabriel Pradines, quienes conducen el partido fundado a nivel nacional por Mauricio Macri.