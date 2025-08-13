Esteban Bullrich se mostró decepcionado con la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza

El exfuncionario criticó la coalición PRO y La Libertad Avanza y recordó los valores originales del partido frente a la nueva alianza electoral.

Esteban Bullrich cruzó al PRO por el acuerdo con La Libertad Avanza. Foto: Captura de pantalla

El exministro de Educación Esteban Bullrich expresó este miércoles su rechazo al acuerdo electoral entre PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

A través de X, Bullrich recordó: “El Pro que fundamos hace más de 20 años, bajo el liderazgo de Mauricio y Ricardo, siempre tuvo diferencias profundas con LLA”.

El acuerdo entre ambas fuerzas permite que Pro cuente con dos lugares en la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, en la provincia, Milei inició su campaña de cara a las legislativas del 7 de septiembre, posando en La Matanza junto a sus principales candidatos y mostrando una bandera con la tipografía del informe “Nunca Más”, donde aparecen miembros de ambos espacios.

Bullrich enfatizó que, aunque en democracia los acuerdos son necesarios, “el Pro que fundamos tenía infinitas diferencias con LLA”, reafirmando su posición crítica frente a la coalición electoral.