De la TV y el deporte al Congreso: los famosos que competirán en las elecciones legislativas
Virginia Gallardo, Karen Reichardt, el "Turco” García y más famosos integran las listas que competirán en octubre por un lugar en el Congreso.
Las elecciones de 2025 volvieron a poner sobre la mesa un fenómeno recurrente en la política argentina: el desembarco de figuras del espectáculo, el deporte y los medios que deciden probar suerte en las urnas. Celebridades que supieron ganarse la atención del público en televisión, teatro o redes sociales ahora buscan convertir esa popularidad en votos para llegar al Congreso o a los concejos deliberantes.
Uno de los anuncios más comentados fue el de Virginia Gallardo, panelista de Mujeres argentinas (Eltrece), quien se sumó a la lista de La Libertad Avanza en Corrientes y podría acceder a una banca como diputada nacional. También dentro del oficialismo libertario aparece Karen Reichardt, conductora de la TV Pública y recordada por su pasado como modelo. Competirá en la provincia de Buenos Aires como candidata a diputada nacional en la boleta que lidera José Luis Espert.
Te Podría Interesar
Otro caso es el del exfutbolista Claudio “el Turco” García, que ocupará el tercer lugar en la lista del Partido Integrar en la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por el dirigente Daniel Amoroso.
Qué otros famosos competirán por un lugar en el Congreso
La nómina de outsiders se completa con perfiles diversos: Jorge Porcel Junior, dedicado hoy a las artes plásticas, busca llegar a la Cámara baja porteña por el Movimiento Plural; la campeona internacional de fitness Laura Soldano será candidata de LLA en Córdoba; y el exjugador Carlos “El Loco” Enríque se postula como concejal en Lanús por el espacio Somos Buenos Aires.
A ellos se suman la periodista Evelyn Von Brocke, que aspira a una banca local en San Isidro, y el abogado Mauricio D’Alessandro, que competirá como candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral bonaerense.