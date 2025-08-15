De las canchas y la tele al Congreso: quiénes son los famosos que serán candidatos en las elecciones

En la antesala al cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales, el escenario electoral sube de temperatura con la confirmación de candidaturas clave. En medio de una fuerte polarización con las principales figuras partidarias, ahora se suman famosos del deporte y los medios.

Tal como ocurre en los comicios anteriores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Ricardo Caruso Lombardi encabezó la lista del MID, también compiten figuras del deporte en la contienda nacional.

Uno de ellos es "El Turco" García, exfutbolista e ídolo de Racing, que se postula a diputado nacional por el Partido Integrar en la Ciudad de Buenos Aires.

Otro referente del fútbol que será candidato es Carlos Enrique, lateral izquierdo de las décadas de los ’80 y ’90 en Independiente y River, y hermano del campeón del mundo de 1986, Héctor "el Negro" Enrique. En este caso, disputa un lugar en el Concejo Deliberante de Lanús por el partido Somos, en las elecciones del 7 de septiembre.

Por otra parte, se confirma la candidatura de Evely Von Brocke, mediática ex pareja de Fabián Doman. Von Brocke integra la lista de concejales de San Isidro por el partido Acción Vecinal, del exintendente Gustavo Posse.

También suena fuerte la versión de que la vedette Virginia Gallardo podría sumarse a la lista de diputados nacionales por Corrientes de La Libertad Avanza, aunque aún no confirma su salto a la política partidaria.

La exvedette que será candidata bonaerense por La Libertad Avanza

Entre las candidaturas mediáticas más resonantes destaca la exactriz de los ’90, Karen Reichardt, quien ocupará el segundo lugar en la boleta de La Libertad Avanza para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Karen Reichard y Javier Milei. La exactriz Karen Reichard será candidata a legisladora por la provincia de Buenos Aires. Foto: Instagram @Karen Reichard.

Reichardt mantiene un vínculo personal con el presidente Javier Milei que la llevó a formar parte de la programación de la TV Pública y, ahora, a secundar a José Luis Espert en una lista clave.

Entre sus principales actuaciones, se destacan las participaciones en programas populares como “Brigada Cola”, “Tachero Nocturno” y “Despertar de pasiones”. Su notoriedad creció aún más cuando, en 1992, protagonizó junto a María Fernanda Callejón una portada de la revista Playboy Argentina.