Euforia en La Libertad Avanza por la candidatura de Patricia Bullrich

En la recta final antes del cierre de listas para las elecciones nacionales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , confirmó su candidatura a senadora, lo que desató la euforia en La Libertad Avanza . El presidente Javier Milei y sus ministros celebraron la postulación a través de sus redes sociales.

Uno de los primeros en salir a festejar fue el mandatario libertario, quien exclamó en su cuenta de X: “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! Grande @PatoBullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas”, y cerró con su clásico “VLLC!”.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió el anuncio de la ministra y pidió: “Traigan la urna ya!”.

También se sumó a los saludos el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, quien publicó: “Felicitaciones Pato. Con tu coraje y determinación, los porteños y nuestro gobierno tendrán una voz firme y valiente en el Senado para defender la libertad y el cambio que impulsa el presidente”, afirmó en su cuenta de X.

Por otra parte, Bullrich también recibió el respaldo de otro de los candidatos a senadores de La Libertad Avanza. Fue el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien afirmó: “Una nueva batalla, para seguir cambiando la Argentina!”.

Diego Valenzuela respaldó la candidatura de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich anunció su candidatura

En medio de la danza de nombres, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este viernes su candidatura a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. "Me presento como candidata para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso", anunció.

"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro", aseguró la funcionaria a través de un extenso posteo, que puso fin a la incertidumbre de las últimas semanas sobre su posible postulación.

En ese marco, la ministra afirmó que "después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado". Y cerró: "Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora".