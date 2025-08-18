La tajante definición de José Luis Espert sobre la lista del kirchnerismo: "Son todos la misma mierda con distinto olor"

El cierre de listas para las elecciones nacionales de octubre dejó todo tipo de sensaciones, tal como manifestó el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert , que analizó los nombres del kirchnerismo en territorio bonaerense y disparó: "Son todos la misma mierda con distinto olor".

El partido conducido por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha llevado múltiples insignias a lo largo de los años: Frente para la Victoria, Frente de Todos, Unión por la Patria, ahora el nombre es Fuerza Patria. "Son todos la misma mierda con distinto olor respecto de los nombres anteriores que tuvieron, esa lista representa la miseria y la podredumbre en la provincia de Buenos Aires", sentenció Espert en diálogo con Radio Mitre.

Para el diputado libertario que debe renovar su banca en octubre, los nombres que incluyó la fuerza opositora en su lista -entre ellos figuras como Jorge Taiana, Juan Grabois, Vanesa Siley, o Hugo Moyano hijo- responden a "toda gente muy comprometida con el kirchnerismo de Néstor y de Cristina, por lo tanto, es responsable de haber destruido la provincia de Buenos Aires".

Ante la posibilidad de que su rival en el debate público sea Grabois en lugar de Taiana, Espert se mostró desafiante y remarcó que "debatirá con cualquiera y le ganará a quien sea", porque La Libertad Avanza "tiene los argumentos para hacerlo, porque no tienen cómo defender lo que ha ocurrido a nivel nacional en los últimos 30 años y mucho menos en la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años".

En ese sentido, el libertario recalcó la importancia de las próximas elecciones, tanto las locales del 7 de septiembre como las nacionales del 26 de octubre, ya que sostuvo que representan la oportunidad para que "las ideas de la libertad triunfen para empezar a sacar a la maldición infecta que ha significado el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, a la cual ha transformado en una cloaca a cielo abierto".

Espert continuó su andanada contra el kirchnerismo y acusó al espacio de "haberle quemado la cabeza a millones de bonaerenses, a quienes les han hecho creer que trabajar es de estúpido, que estudiar es de tonto, que percibirse una planta es mucho mejor que saber matemáticas los chicos en el colegio, destruir la salud, destruir la seguridad, hacernos creer que la puerta giratoria es para los delincuentes y que la gente de bien está encerrada en su casa muerta de miedo".

Javier Milei junto a "El Profe", José Luis Espert José Luis Espert calentó el inicio de la campaña en la provincia de Buenos Aires.

Entre las críticas contra la gestión kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, el economista planteó una serie de situaciones concretas y demandó explicaciones a la oposición: "Yo quisiera que me expliquen los que van a defender esto, ¿cómo es posible que hayan ocurrido casos como el de esta señora Rita en La Matanza. ¿Cómo es posible la toma de tierras que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo es posible que los chicos en los colegios se los adoctrinen en lugar de enseñarles Matemáticas, la Constitución Nacional, Historia, Geografía? ¿Por qué IOMA está destruido? ¿Por qué hay cementerios de patrulleros? ¿Por qué los policías son humillados en la provincia de Buenos Aires? No tienen cómo defender ni explicar todo eso".

Los candidatos libertarios y el caso de Karen Reichardt

El diputado también mencionó la incorporación de la modelo Karen Reichardt como su escolta en la lista violeta para la Provincia y aseguró que la vedette "le va a aportar una gran lucidez en la defensa de la ciudad de Libertad" al espacio.

"Es una excelente comunicadora. Nosotros tenemos que dar una batalla cultural fenomenal en la provincia de Buenos Aires contra todos los slogans, contra todos los parásitos mentales que el kirchnerismo ha metido en la provincia de Buenos Aires", remarcó Espert.

En ese sentido, frente a los dichos del principal armador del espacio en el distrito, Sebastián Pareja, sobre la importancia de contar con diputados en el Congreso que "levanten la mano", el candidato libertario sostuvo que el partido "necesita gente que primero defienda con contundencia, con conocimiento y de manera visceral la decidida de la libertad que el presidente está aplicando y llevando a cabo a nivel nacional".

Los ejes de la campaña

Por eso, para el diputado la campaña tendrá puntos centrales como "la batalla cultural, la defensa de la decidida de la libertad y desmontar todo el andamiaje putrefacto de ideas nefastas que el kirchnerismo ha planteado".

Entre las ideas a combatir, el diputado nacional apuntó contra "el Estado presente, que no sirve para nada", la "justicia social que ha terminado con gente trabajando en negro", o ejemplos como la "salud pública, que está destruida y todos los kirchneristas cuando tienen una nana se atienden en hospitales privados".

"En la Educación hay adoctrinamientos y el Estado es utilizado como botín para militantes y punteros en lugar de ser utilizado para prestarle servicios públicos a la gente", enfatizó Espert, y sentenció: "Todos esos parásitos mentales son los que, con la batalla cultural, tenemos que destronar en la campaña de acá al 7 de septiembre y luego hasta el 26 de octubre".