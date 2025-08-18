Funcionarios nacionales y una familiar: los candidatos de Milei para la Legislatura

Tras meses de especulaciones y rumores, este domingo se confirmaron los candidatos para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Uno de los principales focos de atención estaba puesto en los nombres que postularía La Libertad Avanza para integrar la alianza junto a Cambia Mendoza. La gran sorpresa fue la designación del ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri como principal postulante al Congreso. Pero además, se conocieron los nombres de dirigentes libertarios que tienen muchas chances de desembarcar en la Legislatura provincial.

El acuerdo entre los oficialismos nacional y provincial fue muy beneficioso para La Libertad Avanza , ya que además de tener una mayor cantidad de lugares en la lista de diputados nacionales, también se aseguró los segundos puestos en las listas de senadores y diputados provinciales en todos los distritos. De esta manera, prácticamente tiene garantizado el ingreso de ocho legisladores a la Legislatura.

En la selección de los nombres de los representantes libertarios tuvo un rol clave Facundo Correa Llano , diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en Mendoza. El dirigente que responde directamente a Karina Milei fue el encargado de seleccionar a los postulantes que se integraron a las listas definidas semanas atrás por la UCR.

Como era de esperarse, entre los candidatos a legisladores propuestos por La Libertad Avanza aparecen varios dirigentes del partido en la provincia. De hecho buena parte de los elegidos integran el Consejo provincial partidario. A su vez, algunos son actualmente funcionarios en delegaciones provinciales de organismos nacionales e incluso aparece la actual pareja de Facundo Correa Llano en las listas.

Macarena D’Ambrogio será candidata a senadora provincial en segundo término por la Tercera Sección electoral. Se trata de una arquitecta oriunda de Luján que es la tesorera de La Libertad Avanza en Mendoza y desde hace tiempo está en pareja con Correa Llano.

Facundo Correa Llano, Macarena D'Ambrogio Facundo Correa Llano, presidente de LLA Mendoza, junto a su pareja Macarena D' Ambrogio, candidata a legisladora provincial.

Por otro lado, Lucas Emiliano Fosco, será candidato a senador provincial por la Primera Sección. Es un médico proveniente de Lavalle y viene de una familia de farmacéuticos. En marzo pasado fue designado como titular del Departamento de Políticas Sociales de la delegación del PAMI en Mendoza.

Otra funcionaria nacional que integrará la lista oficialista será María Inés Ramos, quien desde septiembre de 2024 está a cargo de la agencia territorial Mendoza de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Se trata de una abogada radicada en Guaymallén que es candidata a diputada provincial por la Primera Sección.

María Inés Ramos, secretaría Trabajo, marcos calvente María Inés Ramos, funcionaria del Ministerio de Capital Humano en Mendoza, junto al intendente radical de Guaymallén, Marcos Calvente.

A su vez, Alejandra Carina Gómez es candidata a senadora provincial por la Segunda Sección. Actualmente es la vicepresidenta del Consejo Provincial de LLA, abogada y referente del partido en Este provincial, más específicamente en el departamento de Junín.

También se presenta como candidato a diputado provincial por la Cuarta Sección otro integrante del Consejo Provincial del partido violeta, que se desempeña como vocal. Es el caso de Nicolás de Pedro Buttini, es abogado oriundo de San Rafael, aunque vive en Capital y trabaja en el estudio jurídico Tarín, Sosa, Arditi & Barón.

Lucas Fosco, Facundo Correa Llano Lucas Fosco, funcionario del PAMI y candidato a legislador provincial, junto a Correa Llano.

Otros nombres libertarios que se preparan para desembarcar en la Legislatura son los de María Carolina Loparco, escribana oriunda del departamento de San Rafael que es candidata a senadora provincial por la Cuarta Sección, es decir el sur provincial. También el abogado godoycruceño Carlos Federico Palazzo será candidato a diputado provincial por el tercer distrito y el comerciante Pablo Castro irá como postulante a la Cámara de Diputados provincial desde el segundo distrito.