Lombardi habló del efecto Petri y respaldó la alianza con La Libertad Avanza

El presidente de la UCR justifica la unión con el partido de Milei citando a Alem. Crítica a la fragmentación opositora.

El presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza y también de la UCR provincial, Andrés Lombardi, analizó en MDZ Radio 105.5 FM el impacto de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza. "La Libertad Avanza y Cambia Mendoza tienen coherencia en el programa de Gobierno", afirmó Lombardi, destacando que esta unión se basa en principios compartidos.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM Andrés Lombardi en MDZ Radio 105.5 FM Frente a las críticas por este acercamiento, el dirigente radical defendió la decisión: "El radicalismo en sus orígenes abonaba la economía de mercado y era liberal en derechos sociales. Las cartas de Alem hablaban de un Estado pequeño, libre economía e integración con el mundo - ideas que hoy comparte este espacio de gobierno". Lombardi enfatizó que esta alianza no representa un alejamiento de los valores históricos del partido, sino una actualización de sus principios fundacionales.

La consolidación de esta alianza contrasta con la fragmentación en otros espacios. Lombardi señaló que "el peronismo hace años que viene fingiendo estar unido", mientras que sobre el PRO cuestionó su participación en Provincias Unidas: "Están en una situación difícil de explicar. Ellos siempre dijeron estar a favor de la minería", en referencia a las contradicciones programáticas de este frente que también conforman referentes contra la minería como Jorge Difonso, que era uno de los dirigentes más importantes también de la Unión Mendocina.

Respecto a las candidaturas, Lombardi aclaró que la postulación del ministro de Defensa Luis Petri no sería testimonial: "Por lo que nos ha manifestado, él va a asumir como diputado nacional". Rápidamente fue consultado sobre si Petri renunciaría a la campaña mientras esté como ministro y pasó la pelota: "Me imagino que todo eso tendrá que hablarlo a nivel nacional con el presidente y tomar una decisión".