Javier Milei y Luis Caputo prorrogaron la intervención de la Casa de Moneda por 120 días

Javier Milei y Luis Caputo extendió la intervención de la Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal para optimizar su gestión y continuar con el saneamiento.

El Gobierno nacional prorrogó la intervención de la Casa de Moneda por 120 días más, mediante el Decreto 615/2025. La decisión busca optimizar la gestión y continuar con un plan de saneamiento. La intervención había comenzado a fines de 2024, en el marco de la declaración de emergencia pública del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/23.

Según un informe del interventor, el proceso de transformación reveló una situación crítica dentro de la compañía. Entre los problemas que se detectaron, se encontraba una estructura sobredimensionada, altos costos operativos y un exceso de maquinaria importada que no había sido instalada. También se había verificado un proceso de inversión inconcluso que había generado un gran endeudamiento, así como una estructura administrativa con superposición de funciones.

La extensión del mandato del interventor permitió la continuidad de un plan de saneamiento para revertir la situación de la empresa. El objetivo fue llevar adelante las medidas necesarias para garantizar su eficiencia y adecuar su funcionamiento a los lineamientos del Gobierno, enfocados en la optimización de recursos y la reducción del déficit.