El intendente de Lomas de Zamora condenó los hechos de violencia ocurridos en la caravana de Javier Milei

Tras el ataque al presidente Javier Milei durante una caravana en Lomas de Zamor a , el intendente Federico Otermín repudió los hechos, pero advirtió que existe un alto nivel de malestar en la sociedad.

“Hay mucha gente que está enojada”, señaló Otermín, y agregó: “No sé qué esperaban, ¿que la gente los salude? Realmente, no lo entiendo”. Al mismo tiempo, dejó claro su rechazo a la violencia: “Condeno cualquier hecho de violencia, enfáticamente”, remarcó en diálogo con Infobae.

El jefe comunal explicó la preocupación previa a la llegada del presidente: “Yo me pronuncié esta mañana porque veía con preocupación que habían difundido la idea de una caravana y que había mucha gente de Lomas enojada y con vocación de hacer una protesta en la Plaza de Lomas”.

Sobre la recorrida de campaña, Otermín comentó: “La actividad era rara, es como pasear por la 9 de Julio un miércoles a la tarde con todo el tránsito”, y añadió: “No sé si quiero plantear esto que hicieron como una provocación, pero no la entiendo”.

Poco antes de la llegada de Milei a Lomas de Zamora, el intendente cuestionó la visita y pidió que se prioricen acciones concretas: “Sería la primera vez que venga en su presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien”, dijo en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Otermín también calificó de “absurda” la idea de obstaculizar la avenida Yrigoyen, una de las más transitadas del Conurbano, señalando que la actividad política debería organizarse en un espacio adecuado: “molestando a la gente, a comerciantes, a padres que buscan a sus hijos en el jardín, generando un caos de tránsito”.

Finalmente, el intendente remarcó la importancia de la paz y el respeto democrático: “Vimos también en las redes convocatorias a repudiar a Milei. En ese sentido, como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz”, y recordó que el espacio para expresar opiniones es en las urnas: “Los que quieran expresar su rechazo a Milei… están las urnas el domingo 7 de septiembre… y el 26 de octubre… Es la mejor forma de dar un mensaje de amor”.