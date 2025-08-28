Luis Petri anunció la militarización en la zona fronteriza de Salta.

El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció la militarización de la zona fronteriza en la provincia de Salta, en el marco de la Fase Ejecución de la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”. La medida comenzará el 27 de agosto y se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2025, e implica el despliegue de personal y recursos de las Fuerzas Armadas para tareas de vigilancia y control territorial.

Petri explicó que esta operación se desarrollará dentro de la zona de seguridad de fronteras norte y noreste, con coordinación directa entre las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad federal y policías provinciales. Las coordenadas específicas de despliegue fueron definidas por la mesa de coordinación interministerial creada por la Resolución Conjunta N° 68/2025.

La operación tiene como objetivos la vigilancia de áreas estratégicas, el apoyo logístico al sistema de seguridad interior, la asistencia ante emergencias y catástrofes, y la colaboración en la demarcación de los límites internacionales del país. Además, se implementará un sistema de registro para monitorear el cumplimiento de los objetivos operativos y estratégicos.

El ministro destacó que esta iniciativa busca fortalecer la soberanía e integridad territorial del país, garantizar la seguridad de los habitantes de zonas fronterizas críticas y optimizar la coordinación interinstitucional entre organismos estatales.