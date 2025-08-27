Guillermo Francos habló de "operación política" por los audios de Spagnuolo y evitó mencionar a Karina Milei

Live Blog Post

Ante Francos, la oposición insiste con temas que le incomodan al Gobierno

Después de escuchar la presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la oposición expuso sus críticas al Gobierno de Javier Milei y lanzó una serie de preguntas sobre temas sensibles al Gobierno nacional. Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) le preguntó al funcionario se se compromete a que se presente y se debata un presupuesto para el año que viene. En 2025 no hay presupuesto, el año pasado el oficialismo decidió que no se discutiera en el Congreso.

Además, el diputado por Córdoba le preguntó quién presentó a Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que aparece en los audios filtrados donde se señala un entramado de coimas que tienen a Karina Milei como destinataria. "Hace bien en no poner las manos en el fuego por nadie del Gobierno, porque va a salir quemado", afirmó Esteban Pulón.

Por su parte, Facundo Manes (Democracia Para Siempre) preguntó por qué se aumentó exponencialmente la facturación de Suizo Argentino con la actual administración. La compañía aumentó 26 veces la cantidad de contratos con el Gobierno nacional, desde asumió Javier Milei. Por su parte, Pablo Juliano (Democracia Para Siempre) quiso saber por qué la Oficina Anticorrupción ni la Sigen hicieron una denuncia formal en la Justicia tras los audios que se conocieron.