Valeria Mazza brilló con un vestido rosa y negro que arrasó en TV

El diseño halter negro y una falda rosa satinada de Valeria Mazza marcó el look más comentado de “Bailando con las estrellas”. ¡Mirá!

Durante la última emisión de Bailando con las estrellas, Valeria Mazza apareció con un vestido que se robó las miradas incluso antes de que ella hablara. Se trató de una de esas piezas que parecen simples a primera vista, pero que en realidad esconden un trabajo minucioso de diseño.

La prenda elegida estaba firmada por Carla Ruiz Costura, y jugó con el contraste de dos tonos clásicos: el negro profundo del corset halter y el rosa satinado que definió la falda midi con vuelo. Ese corset marcó la estructura del look, con líneas que enmarcaron el escote y los hombros de manera impecable. En cambio, la falda rosa empolvada le dio movimiento, brillo y una suavidad que equilibró la fuerza del top.

Uno de los detalles que más llamó la atención, y que Valeria supo lucir con naturalidad, fueron los bolsillos de la falda. Ese toque, tan poco habitual en una pieza de gala, actualizó la propuesta y la hizo sentir más cercana sin perder su elegancia. En el centro del diseño se ubicó una flor negra que le dio un toque sutil de glamour y ese aire ornamental que completó el conjunto sin saturarlo.

La modelo acompañó el look con unos stilettos negros firmados por Aquazzura, un clásico que terminó de estilizar la silueta. Mientras, el peinado se trató de una cola prolija con ondas en las puntas, viéndose tradicional, pero a la vez funcionando como contrapunto a la modernidad del bicolor.